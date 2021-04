Life

Δημήτρης Σταρόβας στο “Πρωινό”: έχασα 9 κιλά και θέλω άλλα 65 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η διαλειμματική δίαιτα, τα σχέδια για την επιχείρησή του και η σπόντα για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Η Μαίρη Αρώνη συνάντησε τον Δημήτρη Σταρόβα στη νέα του επιχείρηση και μίλησε για το μενού του Πάσχα που ετοιμάζει με τον σεφ του και τα σχέδιά του για το μέλλκον!

Ο Δημήτρης Σταρόβας αποκάλυψε στην κάμερα της εκπομπής "Το Πρωινό" ότι έχασε 9 κιλά και συνεχίζει με στόχο να χάσει άλλα 65!

"Μετά τα 150 κιλά, η ζυγαριά βγάζει error" είπε αστιευόμενος εξηγώντας ότι κάνει μια... διαλειμματική δίαιτα, κόβοντας το βραδυνό.

Παράλληλα, ζήτησε με χιούμορ βραβείο υπομονής για την παραμονή του, επί πέντε χρόνια, στο πλευρό του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ειδήσεις σήμερα:

“Άγριες Μέλισσες”: Ο Δούκας αντιμέτωπος με τα... παιδιά του - Spoiler για την επιμέλεια του Στέργιου (βίντεο)

Euroleague: μίλησαν… οι έδρες στην πρεμιέρα των play off

Νόρα Κατσέλη: σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο