Πειραιάς: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο (εικόνες)

Στις φλόγες τυλίχθηκε κτήριο στο κέντρο του Πειραιά. Επί τόπου ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Πυρκαγιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ομήρου Σκυλίτση, στον Πειραιά.

Στην κατάσβεση της φωτιάς συμμετείχαν 8 πυροσβεστικά οχήματα με 15 πυροσβέστες.

Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για τυχόν αναζωπυρώσεις, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιος εγκλωβισμένος.

Η μεγάλη πυρκαγιά προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές.

Πηγή: pireuspress.gr

