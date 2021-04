Αθλητικά

Στέφανος Τσιτσιπάς - Open Βαρκελώνης: Άνετη πρόκριση στον 3ο γύρο

Με φόρα από το… Μόντε Κάρλο, ο Έλληνας τενίστας νίκησε εύκολα τον Ισπανό αντίπαλό του.

Με την κεκτημένη ταχύτητα από τον θρίαμβο στο Masters του Μόντε Κάρλο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπήκε σαν... σίφουνας και στο τουρνουά της Βαρκελώνης.

Το πρώτο εμπόδιο, ο Ισπανός Χάουμε Μουνάρ (Νο 86 στην παγκόσμια κατάταξη), αποδείχθηκε χαμηλό για τον Έλληνα τενίστα, ο οποίος επικράτησε με 6-0, 6-2 και προκρίθηκε στον 3ο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει τον Άλεξ Ντε Μινάουρ. Ο Αυστραλός την ίδια ώρα επικράτησε του Καζάκου Αλεξάντερ Μπούμπλικ με 7-6(3), 6-2.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μουνάρ είχε δυσκολέψει πολύ τον Στέφανο Τσιτσιπά στον α΄ γύρο του περσινού Ρολάν Γκαρός, όπου ο Ισπανός είχε πάρει τα πρώτα δύο σετ, πριν ο Έλληνας πρωταθλητής εξαπολύσει την αντεπίθεσή του. Αυτήν τη φορά, ο Μουνάρ προέβαλε αντίσταση μόνο στις αρχές του δεύτερου σετ (μάλιστα είχε break point στο 2-2), αλλά στο υπόλοιπο παιχνίδι η ανωτερότητα του Τσιτσιπά ήταν εμφανέστατη.

Ο Τσιτσιπάς βρίσκεται στο Νο 2 του ταμπλό στο “Barcelona Open”, όπου επικεφαλής είναι ο Ράφα Ναδάλ. Οι δυο τους δεν μπορούν να συναντηθούν παρά μόνο στον τελικό.

