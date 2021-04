Τεχνολογία - Επιστήμη

Εικονική πραγματικότητα: Κάθεσαι σε καρέκλα και νιώθεις ότι περπατάς κανονικά!

Χάρη σε μία νέα ιαπωνική πλατφόρμα.

Ένα νέο σύστημα για εικονική πραγματικότητα που αναπαράγει αρκετά πειστικά την αίσθηση του περπατήματος, παρόλο που κάποιος είναι ακίνητος στην καρέκλα του δημιούργησαν Ιάπωνες ερευνητές.

Παρά τις προόδους στην τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας (VR), υπάρχουν ακόμη δυσκολίες στο να κάνει έναν άνθρωπο να αισθανθεί ότι πραγματικά «βυθίζεται» στον ψηφιακό κόσμο.

Έως τώρα είχαν αναπτυχθεί διάφορα συστήματα VR για περπάτημα, τα περισσότερα όμως από αυτά απαιτούσαν από τον χρήστη να συμμετέχει, κουνώντας και ο ίδιος τα πόδια του. Επίσης τα προηγούμενα συστήματα ήταν πολύ μεγάλα σε μέγεθος, βαριά και πολύπλοκα.

Μία από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές προκλήσεις είναι να δημιουργηθεί πειστικά σε ένα ακίνητο άνθρωπο η αίσθηση ότι περπατάει μέσα στην εικονική πραγματικότητα.

Οι ερευνητές των πανεπιστημίων Τόκιο και Τογιομπάσι, με επικεφαλής τον επίκουρο καθηγητή επιστήμης των υπολογιστών Γιουσούκε Ματσούντα, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό για θέματα εικονικής πραγματικότητας “Frontiers in Virtual Reality”, πέτυχαν ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Η νέα πλατφόρμα VR περιλαμβάνει μια συσκευή κεφαλής με οθόνη και ακουστικά, τέσσερις πλατφόρμες που προκαλούν δονήσεις και στις οποίες ο χρήστης τοποθετεί τα πόδια του, καθώς επίσης κάτοπτρα μέσα στο εικονικό περιβάλλον, τα οποία δίνουν στον χρήστη μια πειστική αίσθηση ότι κινούν το ίδιο το σώμα τους μέσα στην εικονική πραγματικότητα.

Το σύστημα δίνει σε έναν άνθρωπο που κινεί έναν εικονικό χαρακτήρα («αβατάρ») μέσα στην εικονική πραγματικότητα, την αίσθηση ότι τα πόδια και τα χέρια του ψηφιακού ανθρώπου είναι τα δικά του πραγματικά πόδια και χέρια.

Έτσι, οι κινήσεις βαδίσματος που κάνει κάποιος στον εικονικό κόσμο, βιώνονται ως κινήσεις στον φυσικό κόσμο, παρόλο που ο άνθρωπος παραμένει «βιδωμένος» στο κάθισμα του.

Το αποτέλεσμα είναι πιο πειστικό όταν ο ψηφιακός χαρακτήρας που περπατά, γίνεται αντιληπτός από την οπτική γωνία του πρώτου προσώπου (σαν είναι δηλαδή ο ίδιος ο άνθρωπος μέσα στον εικονικό κόσμο) και όχι του τρίτου προσώπου (σαν να βλέπει δηλαδή τον εαυτό του ως τρίτο μέσα στον εικονικό κόσμο).

Οι Ιάπωνες ερευνητές εκτιμούν ότι το σύστημα τους, όταν βελτιωθεί περαιτέρω από άποψη μεγέθους της συσκευής και μείωσης του κόστους (στα 300 έως 500 δολάρια), θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατ’ οίκον και να βελτιώσει την εμπειρία της εικονικής πραγματικότητας από τους χρήστες μέσα στο σπίτι τους, ιδίως όσους έχουν προβλήματα κινητικότητας και αναπηρίας. Από την άλλη, θα είναι μια καλή δικαιολογία για τους τεμπέληδες να ασκούνται ακόμη λιγότερο σωματικά…

