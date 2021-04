Life

Αποκλειστικά στο “Πρωινό” για το “Bachelor 2”: οι πέντε υποψήφιοι “εργένηδες” (βίντεο)

Ποιοι είναι οι επικρατέστεροι και πόσο αυξήθηκε το έπαθλο που θα κερδίσει ο “νικητής”.

Αποκλειστικές πληροφορίες για τους επικρατέστερους υποψήφιους για τον επόμενο γύρο του “Bachelor” μετέδωσε η εκπομπή “Το Πρωινό”.

Όπως είπε ο δημοσιογράφος Αλέξης Μίχας, ο πρώτος είναι το μοντέλο Σπύρος Νικολαΐδης, που τώρα παίζει σε τηλεοπτική σειρά. Ο δεύτερος είναι ο Νάσος Παπαργυρόπουλος που είχε κάνει και πέρσι συζητήσεις για το ίδιο τηλεοπτικό πρόγραμμα. Τρίτος ο Ηλίας Γκότσης, νικητής του Survivor 2.

Τέταρτος υποψήφιος είναι ο Γιώργος Μανίκας, ο οποίος είναι διαζευγμένος και έχει ένα παιδί, γεγονός που σύμφωνα με τους κανόνες του παιχνιδιού δεν είναι απαγορευτικό για να πάρει κάποιος μέρος στο πρόγραμμα.

Ο πέμπτος υποψήφιος είναι ο τραγουδιστής Γιώργος Λιβάνης, εφόσον απαντήσει αρνητικά στην ερώτηση της παραγωγής για το εάν έχει σχέση, όπως φέρεται, με παίκτρια του Survivor.

Ακόμη, όπως μετέδωσε «Το Πρωινό», υπάρχει και μια τριάδα Instagramers, που εξετάζεται από την παραγωγή.

