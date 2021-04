Πολιτική

Μητσοτάκης για φοροελαφρύνσεις: μείωση πέντε φόρων και εισφορών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αλλλάζει στην προκαταβολή φόρου και τι θα ισχύσει για την εισφορά αλληλεγγύης. Ποιες άλλες ελαφρύνσεις ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

Πέντε φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις για εργαζόμενους και επιχειρήσεις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια σύσκεψης μέσω τηλεδιάσκεψης με αντικείμενο την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.

Ακολουθούν οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού:

Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι σταθερή της προτεραιότητα είναι η μείωση της φορολογίας πριν, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και μετά από αυτήν. Και πρώτο μέλημά μας μετά την καταπολέμηση της υγειονομικής κρίσης είναι η ταχεία ανάκαμψη της οικονομίας και γι’ αυτό τον σκοπό ανακοινώνουμε σήμερα πέντε μέτρα τα οποία θα αποτελέσουν την βάση, το θεμέλιο, για την αποφασιστική επάνοδο. Και θα δώσουν τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις οι οποίες σημείωσαν ζημίες μέσα στην πανδημία να μπορέσουν να γυρίσουν και πάλι σε θετικό πρόσημο. Παράλληλα, αποτελούν μέτρα τα οποία θα παράσχουν ρευστότητα στην οικονομία, αλλά θα αυξήσουν σημαντικά και τις προοπτικές μιας δυναμικής ανάκαμψης αλλά και προσέλκυσης επενδύσεων.

Πιο συγκεκριμένα:

η προκαταβολή φόρου από το 100% στο 55% . Έτσι ανατρέπονται οι αυξήσεις της προκαταβολής φόρου που επιβλήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση. Μειώνεται από φέτος, αλλά πια σε μόνιμη βάση, για όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα,. Έτσι ανατρέπονται οι αυξήσεις της προκαταβολής φόρου που επιβλήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Μειώνεται, πάλι σε μόνιμη βάση, για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες η προκαταβολή φόρου από το 100% στο 80% από το ‘22. Ειδικά για φέτος όμως μειώνεται ακόμα περισσότερο, στο 70%.

Μειώνεται σε μόνιμη βάση από το 2022, για το φορολογικό έτος δηλαδή του ‘21, ο συντελεστής φόρων όλων των νομικών προσώπων και όλων των νομικών οντοτήτων από το 24% στο 22%. Δηλαδή σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από αυτά που παρέλαβε η σημερινή κυβέρνηση, που θυμίζω ήταν στο 28%. (προηγήθηκε, πέρυσι, η μεγάλη μείωση στον εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, από το 22% στο 9%)

Επεκτείνεται η μείωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα και για το 2022.

Επεκτείνεται η αναστολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα και για το έτος 2022».

Στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικων Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης, ο Υφυπουργός Εργασίας Παναγιώτης Τσακλόγλου, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ στον Υπουργό Επικρατείας Θοδωρής Λιβάνιος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής Αθανάσιος Πετραλιάς, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δημήτρης Σκάλκος και ο Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης.

Σταϊκούρας: μέτρα «γέφυρα» προς τη μετά-κορονοϊό εποχή

"Η Κυβέρνηση, από την αρχή της θητείας της, έχει θέσει ως μία από τις βασικές προτεραιότητές της στο οικονομικό πεδίο τις μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Μειώσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων και στην τόνωση της κοινωνικής συνοχής, αποτελώντας παράγοντα-«κλειδί» για την επίτευξη υψηλών, βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης. Έτσι, πριν από την έναρξη της υγειονομικής κρίσης, εφαρμόσαμε μια σειρά από μόνιμες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, ενώ ακόμα και μέσα στη δίνη της πανδημίας συνεχίσαμε την πολιτική αυτή, στο μέτρο του δυνατού, προχωρώντας σε σημαντικές, πρόσθετες, προσωρινές μειώσεις" τόνισε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και πρόσθεσε:

"Παράλληλα, δεσμευτήκαμε ότι μόλις κοπάσει η «τρικυμία» του κορονοϊού, θα επιστρέψουμε στην ορθή δημοσιονομική πολιτική των μόνιμων μειώσεων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, μονιμοποιώντας ορισμένες από τις προσωρινές μειώσεις ή υλοποιώντας άλλες. Σήμερα, με γνώμονα την ανάγκη να δώσουμε ώθηση στην επανεκκίνηση και στην ταχύτερη δυνατή ανάκαμψη της οικονομίας, αλλά και με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα της υγειονομικής κρίσης, κάνουμε πράξη τη δέσμευση αυτή. Προχωράμε στην υλοποίηση 5 μέτρων – «γέφυρα» προς τη μετά-κορονοϊό εποχή, μέσω των οποίων παρέχουμε, πρόσθετη, σημαντική στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ώστε αυτές να ανασυνταχθούν μετά τη δοκιμασία της πανδημίας και να τονωθεί η ρευστότητά τους. Παράλληλα, πρόκειται για μέτρα – «καταλύτες» για την οικονομική ανάπτυξη και την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Τα μέτρα αυτά είναι τα εξής:

1ο. Μειώνεται από φέτος, σε μόνιμη βάση, για όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, η προκαταβολή φόρου από το 100% στο 55%. Έτσι, ανατρέπονται οι αυξήσεις της προκαταβολής φόρου που επιβλήθηκαν από την προηγούμενη Κυβέρνηση.

2ο. Μειώνεται, σε μόνιμη βάση, για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες η προκαταβολή φόρου από το 100% στο 80% από το 2022. Ειδικά για φέτος, αυτή μειώνεται ακόμη περισσότερο, στο 70%.

3ο. Μειώνεται, σε μόνιμη βάση, από το 2022 (φορολογικό έτος 2021) ο συντελεστής φόρου όλων των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, από το 24% στο 22%, δηλαδή σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από αυτά που παρέλαβε η σημερινή Κυβέρνηση, που ήταν στο 28%. Υπενθυμίζεται ότι προηγήθηκε, πέρυσι, η μεγάλη μείωση στον εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, από το 22% στο 9%.

4ο. Επεκτείνεται η μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα και το 2022.

5ο. Επεκτείνεται η αναστολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα και το 2022.

Παραδείγματα:

Επιχείρηση-νομικό πρόσωπο που θα εμφανίσει για πρώτη φορά 10.000 ευρώ κέρδη το φορολογικό έτος 2021, θα πλήρωνε το 2022 φόρο 24% και επιπλέον προκαταβολή φόρου 24%, δηλαδή συνολική επιβάρυνση 48% ή 4.800 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση θα πληρώσει φόρο 22% και προκαταβολή φόρου 17,6% (22%*80%), δηλαδή συνολική επιβάρυνση 39,6% ή 3.960 ευρώ. Συνεπώς, το όφελος για την επιχείρηση ανέρχεται σε 840 ευρώ.

Φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και εμφανίζει για πρώτη φορά καθαρό εισόδημα 10.000 ευρώ, θα πλήρωνε φόρο 900 ευρώ (9%) και προκαταβολή φόρου άλλα 900 ευρώ (9%), δηλαδή σύνολο 1.800 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση θα πληρώσει φόρο 900 ευρώ (9%) και προκαταβολή φόρου 495 ευρώ (9%*55%), σύνολο 1.395 ευρώ. Συνεπώς, το όφελος για το φυσικό πρόσωπο ανέρχεται στα 405 ευρώ.

Το δημοσιονομικό κόστος των τριών πρώτων μέτρων, τα οποία έχουν συμφωνηθεί με τους θεσμούς, ανέρχεται σε περίπου 900 εκατ. ευρώ για το 2021 και υπολογίζεται σε περίπου 200 εκατ. ευρώ για κάθε ένα από τα επόμενα χρόνια, ποσό το οποίο, ωστόσο, αναμένεται να αντισταθμιστεί από τη βελτίωση των προοπτικών ανάκαμψης της οικονομίας. Το δημοσιονομικό κόστος των δύο τελευταίων μέτρων είναι περίπου 1,6 δισ. ευρώ για το 2022.

Η Κυβέρνηση αποδεικνύει, για άλλη μια φορά, ότι εργάζεται με υπευθυνότητα, σχέδιο και αποτελεσματικότητα, προκειμένου να διασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την επανεκκίνηση και ανάκαμψη της οικονομίας και για την είσοδό της, μετά την υγειονομική κρίση, σε τροχιά ισχυρής, διατηρήσιμης, έξυπνης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης".