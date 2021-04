Οικονομία

Περιφέρεια Αττικής - Πάσχα: εντατικοί έλεγχοι στην αγορά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες επιχειρήσεις θα πέσει το βάρος των ελέγχων. Τι δήλωσε ο Πατούλης.

Η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η προστασία των καταναλωτών ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας είναι προτεραιότητα, τόνισε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης με αφορμή την εντατικοποίηση των ελέγχων από τα αρμόδια κλιμάκια της Περιφέρειας, ενόψει της εορτής του Πάσχα.

«Ζήτησα» επισημαίνει ο κ. Πατούλης, «οι έλεγχοι να πραγματοποιούνται με μεγάλη προσοχή και αυστηρότητα, αλλά και πνεύμα συνεργασίας με τους επαγγελματίες οι οποίοι στην πλειονότητά τους ακολουθούν τους κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και ορθής τιμολόγησης».

Ευχαρίστησε τα υπηρεσιακά στελέχη τα οποία, «παρά τις ελλείψεις προσωπικού και εργαλείων», προστατεύουν τους καταναλωτές από τα ακατάλληλα ή αλλοιωμένα τρόφιμα, τονίζοντας ότι αποτελεί χρέος όλων μας «τη δύσκολη αυτή περίοδο της πανδημίας να είμαστε στο πλευρό των πολιτών».

Έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλα τα σημεία παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης τροφίμων, με έμφαση στην εφαρμογή των κανονισμών σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως υπεραγορές τροφίμων, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, κάβες, επιχειρήσεις παρασκευής και προσφοράς γεύματος με διανομή κατ' οίκον ή κατανάλωσης εκτός του καταστήματος, τις υπαίθριες λαϊκές αγορές, οχήματα μεταφοράς τροφίμων και ποτών κ.λπ., επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών π.χ. κομμωτήρια και πτηνοκτηνοτροφικές μονάδες κ.α.

Λαγός: στην τελική ευθεία για την άρση της ασυλίας του