Κόσμος

Εκλογές στην Αλβανία: η δολοφονία και η στήριξη του Ερντογάν (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε πολωμένο κλίμα οδεύει προς τις κάλπες η χώρα. Νοθεία καταγγέλλει η αντιπολίτευση. Πως «παρεμβαίνει» η Τουρκία.

Του Τάκη Σφυρή

Νεκρός βρέθηκε στην μέση του δρόμου, στο κέντρο του Ελμπασάν ένας άνδρας που ήταν οργανωμένος στο κόμμα του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, το οποίο «τα παίζει όλα για όλα» για μια νίκη στις εκλογές της Κυριακής.

Τον πυροβόλησαν γιατί, σύμφωνα με μέλη του αντίπαλου δημοκρατικού κόμματος, με ένα αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες εξαγόραζε ψήφους με φακελάκια γεμάτα ευρώ. Ακόμα τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Το πολιτικό έγκλημα που έγινε μέρα-μεσημέρι, φαίνεται πως πυροδότησε συνέντευξη του Ιλίρ Μέτα στο Associated Press, όπου ανέφερε ότι ο «κλεπτοκράτης» Ράμα έχει στημένο σύστημα καλπονοθείας.

Στις δημοσκοπήσεις ο Ράμα και το κόμμα του προηγούνται, αλλά μόλις το 38% των πολιτών πιστεύει ότι η νίκη του θα είναι νίκη για την δημοκρατία. Δεκανίκι του Αλβανού πρωθυπουργού, ο μέντοράς του, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν.

Μέσω βιντεοκλήσης εγκαινίασε νοσοκομείο στο Φίερι, παρόντων του Ράμα και άλλων επισήμων. Το χρηματοδότησε η Τουρκία με 70 εκατομμύρια ευρώ. Εγκαίνια ως προεκλογικό δώρο και ως απόδειξη ότι ο Ερντογάν «πατάει πόδι» στα δυτικά Βαλκάνια και κάνει γεωπολιτικό παιχνίδι.





Ειδήσεις σήμερα:

Έβρος: Τούρκοι αντικαθεστωτικοί πέρασαν στην Ελλάδα μέσω ποταμού

Eισφορά αλληλεγγύης: παγώνει στον ιδιωτικό τομέα και το 2022

Αντώνης Συκάρης: ο πρώτος Έλληνας αναβάτης που “κατέκτησε” το Annapurna