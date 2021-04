Οικονομία

Φορολοταρία: Δείτε εδώ αν κερδίσατε 1000 ευρώ

Έγινε η κλήρωση για τις συναλλαγές Μαρτίου. Δείτε, με ένα κλικ, αν είστε ανάμεσα στους νικητές!

Ολοκληρώθηκε η 51η δημόσια κλήρωση της φορολοταρίας από το υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ για τις συναλλαγές του Μαρτίου 2021.

Στη φορολοταρία 1.000 τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ.

Τα εν λόγω χρηματικά ποσά είναι ακατάσχετα, αφορολόγητα, δεν θεωρούνται εισόδημα και δεν υπόκεινται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

Πώς προκύπτουν οι λαχνοί με τους οποίους μπαίνετε στην κλήρωση για την φορολοταρία

Ο αριθμός των λαχνών, τους οποίους δικαιούται μηνιαίως κάθε φορολογούμενος, των μηνιαίων συναλλαγών του.

Πιο συγκεκριμένα:

Για συνολικό άθροισμα μέχρι 100 ευρώ, ένας λαχνός για κάθε ένα ευρώ.

Από 101 ευρώ μέχρι 500 ευρώ, ένας λαχνός για κάθε δύο ευρώ.

Από 501 ευρώ μέχρι 1.000 ευρώ, ένας λαχνός για κάθε τρία ευρώ.

Από 1.001 ευρώ και πάνω, ένας λαχνός για κάθε τέσσερα ευρώ.

Δείτε ΕΔΩ εάν είστε ανάμεσα στους τυχερούς!

