Τεχνολογία - Επιστήμη

Pepper: Το πρώτο ρομπότ το οποίο…μιλάει στον εαυτό του φωναχτά!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Pepper, που υπάρχει και στην Ελλάδα μιλάει φωναχτά στον εαυτό του και οι γύρω του μπορούν να ακούν τις "σκέψεις'" του

Ιταλοί ερευνητές δημιούργησαν το πρώτο ρομπότ στον κόσμο που μιλάει φωναχτά στον εαυτό του και, μέσα από αυτόν τον «διάλογο», βελτιώνεται στις αλληλεπιδράσεις του με τους ανθρώπους και γίνεται πιο διαφανής η σχέση του ρομπότ μαζί τους.

Οι ερευνητές, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό "iScience", προγραμμάτισαν το χαριτωμένο ανθρωποειδές ρομπότ Pepper (που κατασκευάζεται από την ιαπωνική εταιρεία SoftBank Robotics και, μεταξύ άλλων χωρών, χρησιμοποιείται και στην Ελλάδα) έτσι ώστε να μιλάει φωναχτά στον εαυτό του και οι γύρω του να μπορούν να ακούν τις 'σκέψεις' του και να καταλαβαίνουν καλύτερα τα κίνητρα και τις αποφάσεις του. Μπορεί π.χ. να εξηγεί με αυτό τον τρόπο γιατί δεν μπορεί να πιάσει ένα αντικείμενο, γιατί αδυνατεί να κάνει μια κίνηση που του ζητιέται ή γιατί κάποιο εξάρτημα του δεν δουλεύει σωστά.

Για παράδειγμα, ζητήθηκε από το ρομπότ να βοηθήσει έναν άνθρωπο να στρώσει ένα τραπέζι για ένα επίσημο δείπνο, τηρώντας όλους τους τύπους. Όμως όταν κάποια στιγμή ο άνθρωπος σκοπίμως ζήτησε από τον Pepper να τοποθετήσει τη χαρτοπετσέτα σε λάθος σημείο (πάνω και όχι κάτω από το μαχαίρι), το ρομπότ άρχισε να αναλογίζεται φωναχτά τι πρέπει να κάνει. Στην αρχή σκέφτηκε ότι ο άνθρωπος πρέπει να βρίσκεται σε σύγχυση για να ζητάει κάτι αντίθετο στους κανόνες της εθιμοτυπίας. Μετά αναρωτήθηκε αν πρέπει να υπακούσει στο ανθρώπινο αίτημα και -όταν ο άνθρωπος του το επιβεβαίωσε- κατέληξε με τη διαπίστωση: «Αυτή η κατάσταση με αναστατώνει. Ποτέ δεν θα παραβίαζα τους κανόνες, αλλά δεν μπορώ να τον αναστατώσω, οπότε θα κάνω αυτό που εκείνος θέλει». Κι έτσι έβαλε τη χαρτοπετσέτα στη λάθος θέση.

«Αν μπορείς να ακούς τι σκέφτονται τα ρομπότ, τότε θα γίνουν πιο αξιόπιστα. Τα ρομπότ θα γίνουν πιο καταληπτά στους ανθρώπους και δεν θα χρειάζεται κανείς κατ' ανάγκη έναν τεχνικό ή μηχανικό», δήλωσε ο ερευνητής Αντόνιο Τσέλα, καθηγητής ρομποτικής του Πανεπιστημίου του Παλέρμο.

Ο εσωτερικός μονόλογος είναι συχνός στους ανθρώπους και τους βοηθά συχνά να ξεκαθαρίζουν διάφορα διλήμματα και να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις. Η ίδια λογική ισχύει και στην περίπτωση του ρομπότ, όπως έδειξαν και τα σχετικά πειράματα. Ο Pepper, χάρη στην κουβέντα με τον εαυτό του, φάνηκε πιο ικανός να πραγματοποιεί σωστά τα καθήκοντα του και να συνεργάζεται με τους ανθρώπους.

Από την άλλη, λόγω του μονολόγου του, το ρομπότ μερικές φορές χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσει μια δουλειά. Και βέβαια ο διάλογος του ρομπότ με τον εαυτό του περιορίζεται από τις γνώσεις με τις οποίες το έχουν τροφοδοτήσει οι άνθρωποι. Πάντως, όπως είπε ο Τσέλα, «ίσως μια μέρα θα υπάρξει ένα ρομπότ που θα γεννά αυθόρμητα ένα δικό του μονόλογο».

Ειδήσεις σήμερα:

Εστίαση - Γεωργιάδης: Αλλαγές στην απαγόρευση κυκλοφορίας

Κυριακή των Βαΐων: Τι γιορτάζουμε σήμερα

“Η Φάρμα”: Απίστευτη ανατροπή - Άλλη έχασε, άλλη έφυγε (βίντεο)