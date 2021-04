Κοινωνία

Αττική: “Χρυσές” δουλειές για σπείρα που ξάφριζε σπίτια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξιχνιάστηκαν επτά περιπτώσεις κλοπών από σπίτια. Πάνω από 200.000 ευρώ η λεία τους. Πώς δρούσαν.

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής, εγκληματική ομάδα τα μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματικά διαρρήξεις-κλοπές σε οικίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Συνελήφθησαν, μεσημβρινές ώρες της 19-4-2021 στην περιοχή της Ομόνοιας και της Καλλιθέας, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, 3 αλλοδαποί άνδρες, ηλικίας 32, 37 και 46 ετών και μία 24χρονη αλλοδαπή, μέλη της οργάνωσης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι ανωτέρω κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από το μήνα Φεβρουάριο του έτους 2021, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, εναλλάσσοντας κατά περίπτωση τη σύνθεσή τους, διαπράττοντας διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών από οικίες, σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Ως προς τον τρόπο δράσης, οι κατηγορούμενοι, χρησιμοποιώντας τρία πολυτελή και μεγάλης ιπποδύναμης αυτοκίνητα, μετέβαιναν πρωινές και μεσημβρινές ώρες, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, προκειμένου να εντοπίσουν την προς διάρρηξη οικία.

Μόλις εντόπιζαν την οικία-στόχο, κατόπτευαν το χώρο μέχρι να βεβαιωθούν για την απουσία των ενοίκων και σε κατάλληλο χρόνο, προσέγγιζαν την κεντρική θύρα και χρησιμοποιώντας διαρρηκτικά εργαλεία, παραβίαζαν τις κλειδαριές, ερευνούσαν τους χώρους και αφαιρούσαν κυρίως χρηματικά ποσά, κοσμήματα, χρυσαφικά και άλλα αντικείμενα αξίας.

Από το πλήθος κλειδαριών, διαφορετικών ειδών κλειδιών και διαρρηκτικών εργαλείων που βρέθηκαν στις κατοικίες τους, καταδεικνύεται η μεγάλη τους δεξιότητα στη διάρρηξη των κλειδαριών, χωρίς ίχνη παραβίασης.

Μέρος των κοσμημάτων και χρυσαφικών που αφαιρούσαν, τα διοχέτευαν σε ενεχυροδανειστήρια είτε οι άνδρες κατηγορούμενοι, είτε μέσω της 24χρονης, η οποία ήταν επιφορτισμένη με το ρόλο αυτό, αποκομίζοντας με αυτόν τον τρόπο μεγάλο παράνομο περιουσιακό όφελος.

Σημειώνεται ότι ένα εκ των μελών της σπείρας, με ηγετική θέση, προκειμένου να μην αφήνει τα ίχνη του και για να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες δακτυλοσκοπικής ταυτοποίησής του, έχει προκαλέσει αλλοιώσεις-παραποιήσεις σε αποτυπώματα δακτύλων των χεριών του καθώς και της παλάμης.

Κατασχέθηκαν πλήθος κοσμημάτων, ρολογιών, γυαλιών ηλίου, τσαντών, κινητών τηλεφώνων, διαρρηκτικών εργαλείων, κλειδαριών, πακέτων σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας, αποδείξεις μεταφοράς χρηματικών ποσών και συναλλαγών με ενεχυροδανειστήρια, αεροβόλο πιστόλι, τρία στιλέτα, 334-ναρκωτικά δισκία, υγρή μεθαδόνη βάρους 63,7 γραμμαρίων, μικροποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, καθώς και το χρηματικό ποσό των 435 ευρώ.

Εξιχνιάσθηκαν 7 περιπτώσεις κλοπών από οικίες, με την αξία των αφαιρεθέντων να υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 200.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με την σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ οι έρευνες για την πλήρη εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζονται.