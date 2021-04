Κοινωνία

Πάσχα στο χωριό: Χωρίς τα εγγόνια το γιορτινό τραπέζι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απογοητευμένοι είναι οι κάτοικοι μικρών χωριών της Περιφέρειας, καθώς ούτε αυτό το Πάσχα, θα μπορέσουν να δουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους.

Η εξάπλωση του κορονοϊού στη χώρα μας και τα περιοριστικά μέτρα έχουν ως αποτέλεσμα και το φετινό Πάσχα να γιορταστεί μακριά από τις οικογένειές μας και τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

Ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια είναι ότι ίσως δεν θα καταφέρουμε να κάτσουμε με τα αγαπημένα πρόσωπα της οικογένειάς μας στο πασχαλινό τραπέζι. Και πιο δύσκολο θα είναι για τους ηλικιωμένους που περίμεναν στην επαρχία πως και πως να δουν τα παιδιά και τα εγγονιά τους.

Κάτοικοι του χωριού Ξυλοκερατιά Κιλκίς στέλνουν μέσα από την κάμερα του ΑΝΤ1, τις ευχές τους στα εγγόνια και τα παιδιά τους που έχουν να τα δουν οκτώ μήνες.

«Είναι δύσκολο, είναι πρόβλημα γιατί στερείσαι τα εγγόνια σου. Δεν μπορείς να δεις τα παιδιά σου. Τέτοιες μέρες όλοι περιμέναμε να δούμε τα εγγόνια μας να φάμε όλοι μαζί να χαρούμε αυτές τις στιγμές τις γιορτές αλλά τι να κάνουμε τώρα;», λέει με παράπονο ο κ. Δισογλου Δημήτρης.

Με δάκρυα στα μάτια ο κ. Στέλιος Δρόσος τονίζει «Το Πάσχα γεμίζει παιδιά. Και είμαστε και ευτυχισμένοι γιατί βλέπουμε κόσμο. Δυστυχώς ο νομός έχει τρομερή μετανάστευση και εξωτερικού και εσωτερικού. Γέμιζε το χωριό από την ελληνική παράδοση».

Η Ξυλοκερατιά είναι ένα μικρό χωριό του νομού Κιλκίς. Μετρά λίγες δεκάδες κατοίκους. Υπό κανονικές συνθήκες την ημέρα του Πάσχα, ο προαύλιος χώρος του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου θα γέμιζε από κόσμο. Το Πάσχα τα καλά χρόνια γέμιζε. Τώρα 15-20 άτομα θα ναι; Αυτά είναι.

Ευχή όλων; Να ανταμώσουν και να αγκαλιάσουν όσο πιο σύντομα…παιδιά και εγγόνια.