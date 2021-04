Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πού θα γίνουν δωρεάν rapid test την Παρασκευή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα 134 κεντρικά σημεία σε όλη την επικράτεια, όπου θα γίνονται δωρεάν έλεγχοι. Αναλυτικά η λίστα.

Δεκάδες θάνατους και 2759 νέα κρούσματα ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ, την Πέμπτη. Τα περισσότερα απο τα κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αττική,.

Αυξομειώσεις παρουσιάζει ο αριθμός των νέων μολύνσεων σε σχέση με τις προηγούμενες ημερες σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως προκύπτει απο τον "χάρτη" με την γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων.

Αύριο, Παρασκευή, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες.

Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

1. Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 10:00-15:00

2. Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ) , 10:00-15:00

3. Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 10:00-15:00

4. Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας) , 10:00-15:00

5. Δ. Διονύσου, Ηρωών Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, Άγιος Στέφανος, 10:00-15:00

6. Δ. Νέας Σμύρνης, Κεντρική Πλατεία Νέας Σμύρνης, 10:00-15:00

7. Δ. Περάματος, Πλατεία Ηρώων, 10:00-15:00

8. Δ. Χαίδαρίου, Αναγεννήσεως 25 (2ο κλειστό γήπεδο), 10:00-15:00

9. Δ. Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 10:00-15:00

10. Νότια Πύλη ΔΕΘ , 09:00 -19:00

11. Δ. Καλαμαριάς, πλατεία Δημαρχείου,10:00 - 15:00

12. Δ. Θέρμης, μπροστά στο ΚΑΠΗ στο Τριάδι, 10:00 -15:00

13. Δ. Παύλου Μελά , πλατεία Δημοκρατίας της Ευκαρπίας, 10:00-15:00

14. Δ. Αμπελοκήπων, Φιλιππουπόλεως και Μ. Αλεξάνδρου,10:00-15:00

15. Δ. Βόλβης, Δημαρχείο, 10:00-15:00

16. Πλατεία Μεσολογγίου

17. Πλατεία Φαρμάκη, Ναύπακτος

18. Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος

19. Κ.Υ. Άνδρου

20. Πλατεία Τριών Ναυάρχων, Ναύπλιο

21. Λαγκάδια. Αρκαδία

22. Βαλτεσίνικο, Αρκαδία

23. Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη

24. Λεβίδι, Αρκαδία

25. Δημαρχείο Άρτας

26. Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Άρτα

27. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, Πάτρα

28. Πλατεία Οβρυά, Πάτρα

29. Κεντρική Πλατεία Λιβαδειάς

30. Κορώνεια, Βοιωτία

31. Αγία Τριάδα, Βοιωτία

32. Δημαρχείο Γρεβενών

33. Κοινότητα Οχυρού, Δράμα

34. Κέντρο Ενημέρωσης Δήμου Δράμας

35. Κεντρική Πλατεία Διδυμότειχου

36. ΚΑΠΗ Σουφλίου

37. Πάρκο Καρτάλη, Αλεξανδρούπολη

38. Πνευματικό Κέντρο Σαμοθράκης

39. Πάρκο Αβάντων, Χαλκίδα

40. Κοινότητα Αμφιθέας, Εύβοια

41. Κοινότητα Θεολόγου, Εύβοια

42. ΟΑΕΔ Καρπενησίου

43. Λιμάνι Ζακύνθου

44. Πλατεία Σολωμού, Ζάκυνθος

45. Κεντρική Πλατεία Πύργου

46. Δημαρχείο Τραγανού, Ηλεία

47. Φιλίππειο Βέροιας

48. Πλατεία Νάουσας, Ημαθία

49. Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο

50. Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο

51. Κορφές, Ηράκλειο

52. Πλατεία Δημαρχείου, Ηγουμενίτσα

53. Αρχοντικό Πυρσινέλλας, Ιωάννινα

54. Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα

55. Χρυσούπολη Καβάλας

56. Παλιό Καβάλας

57. Αντιφίλιπποι Παγγαίου, Καβάλα

58. Χρυσόκαστρο Παγγαίου, Καβάλα

59. Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας

60. Κοινότητα Αρτεσιανού, Καρδίτσα

61. Πλατεία Παλαμά, Καρδίτσα

62. Drive Through στη Λ. Κύκνων, Καστοριά

63. Drive Through στο Άργος Ορεστικό

64. Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας

65. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Κέρκυρα

66. Ληξούρι, Κεφαλονιά

67. Γοργόπη, Κιλκίς

68. Βαφειοχώρι, Κιλκίς

69. Νεάπολη Κοζάνης

70. Δημαρχείο Ζευγολατειού, Κορινθία

71. Πλατεία Αγίου Βλάσιου, Ξυλόκαστρο, Κορινθία

72. Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου

73. Ζίπαρη (1ο ΓΕΛ), Κως

74. Κοινότητα Πυλίου, Κως

75. ΚΑΠΗ Σπάρτης

76. Κεντρική Πλατεία Λάρισας

77. Πλατεία Τούμπας, οδός Ζήλου, Λάρισα

78. Πλατεία ΟΣΕ, Λάρισα

79. Τερψιθέα, Λάρισα

80. Αγια, Λάρισα

81. Δαμάσι, Λάρισα

82. Μεσοχώρι, Λάρισα

83. Αμούρι, Λάρισα

84. Βλαχογιάννι, Λάρισα

85. Πραιτώρι, Λάρισα

86. Μαγούλα, Λάρισα

87. Κουτσόχερο, Λάρισα

88. Κοιλάδα, Λάρισα

89. Μάνδρα, Λάρισα

90. Αμυγδαλέα, Λάρισα

91. Ραχούλα, Λάρισα

92. Ελευθεραι, Λάρισα

93. Ζήρος, Δήμος Σητείας

94. Πλατεία Καλλονής, Λέσβος

95. ΚΑΠΗ Λευκάδας

96. Κοινότητα Νυδρίου, Λευκάδα

97. Ιατρείο Κουταλης, Λήμνος

98. Άνω Βόλος, 7η ΤΟΜΥ Ιωλκού, Βόλος

99. Drive through στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου

100. Drive through στο Αλμυρό (ΚΥ Αλμυρού)

101. Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας, 08:30-15:30

102. Κεντρική Πλατεία Μεσσήνης

103. Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

104. Αθλητικό Γήπεδο Φ. Αμοιρίδης, Ξάνθη

105. Πλατεία Νάουσας, Πάρος

106. Δημαρχείο Γιαννιτσών, Πέλλα

107. Δημαρχείο Σκύδρας, Πέλλα

108. Πλατεία Μακρυγιαλός, Κατερίνη

109. Drive through στην Ανδρομάχη, Πιερία

110. Γ.Ν. Πρέβεζας

111. Κοινότητα Ζωνιανών, Ρέθυμνο

112. Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή

113. Πλατεία Δαματρίας, Ρόδος

114. Κ.Υ. Καρλοβάσου, Σάμος

115. Γ.Ν. Σάμου

116. Κοινότητα Κοντακαίικων, Σάμος

117. Κεντρικό Πάρκο Σερρών

118. Πλατεία Δεσποτικού, Τρίκαλα

119. Πλατεία Πύλης, Τρίκαλα

120. Πλατεία Καλαμπάκας, Τρίκαλα

121. Κεντρική Πλατεία Τρικάλων

122. Πάρκο Κουρσουμ Τζαμί, Τρίκαλα

123. Λαϊκή Αγορά Γαλανέικα, Λαμία

124. Drive through στη Μαλεσίνα

125. Drive through στην Αταλάντη

126. Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία

127. Μελίτης, Φλώρινα

128. ΒΙ.ΠΕ Φλώρινας

129. Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

130. Κυριακοπούλειο Κέντρο Ιτέας, Φωκίδα

131. Drive through στα Ν. Μουδανιά

132. Drive through στον Πολύγυρο Χαλκιδικής

133. Πρασες, Χανιά

134. Πλατεία Βουνακίου, Χίος

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Αυτό που θα συμβεί στην οικονομία, θα μοιάζει με τέλος πολέμου

Στα “χέρια” του ΣΔΟΕ πάνω από 4 τόνοι κατεργασμένης κάνναβης (εικόνες)

Λυρίδες: κορυφώνεται το φαινόμενο με τα πρώτα πεφταστέρια της Άνοιξης