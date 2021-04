Κόσμος

Ινδία: φωτιά σε νοσοκομείο - νεκροί ασθενείς με κορονοϊό

Τραγωδία στην Ινδία. Η πυρκαγιά προκλήθηκε εν μέσω ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα.

Φωτιά ξέσπασε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσοκομείου στη δυτική Ινδία, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 13 ασθενείς με COVID-19, δήλωσε αξιωματούχος του νοσοκομείου.

Η πυρκαγιά στο δεύτερο όροφο του νοσοκομείου έχει σβήσει και ορισμένοι ασθενείς που χρειάζονται οξυγόνο έχουν μεταφερθεί σε κοντινά νοσοκομεία, δήλωσε ο Dilip Shah, διευθύνων σύμβουλος του νοσοκομείου Vijay Vallabh στην περιοχή Virar στα περίχωρα της Βομβάης. Ο Shah είπε ότι υπάρχουν 90 ασθενείς στο νοσοκομείο, περίπου 70 χιλιόμετρα βόρεια της Βομβάης, της οικονομικής πρωτεύουσας της Ινδίας. Εξετάζονται τα αιτία της πυρκαγιάς, είπε.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε εν μέσω ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού στην πολιτεία Μαχαράστρα, την πόλη που πλήττεται περισσότερο.

Την Τετάρτη, 24 ασθενείς με COVID-19 πέθαναν σε νοσοκομείο στο Νάσικ, άλλη πόλη της πολιτείας Μαχαράστρα, όταν η παροχή οξυγόνου τους διακόπηκε από διαρροή σε γραμμή παροχής.