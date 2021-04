Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ινδία: παγκόσμιο ρεκόρ κρουσμάτων μέσα σε μια μέρα!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ινδία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια «διπλή μετάλλαξη» που δοκιμάζει το σύστημα υγείας. Τα νοσοκομεία στο Νέο Δελχί «ξεμένουν» από οξυγόνο.

Η Ινδία ανακοίνωσε σήμερα ότι μέσα σε 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά σχεδόν 315.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού, αριθμός που αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ, τη στιγμή που τα νοσοκομεία στο Νέο Δελχί είναι αντιμέτωπα με τεράστιες ελλείψεις οξυγόνου.

Το δεύτερο κύμα της πανδημίας, που αποδίδεται κυρίως σε μια «διπλή μετάλλαξη» του SARS-CoV-2 και στη συνέχιση των μαζικών συγκεντρώσεων που ευνόησαν τις μολύνσεις, ρίχνει ξανά σκληρό φως στην κάκιστη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ινδικό σύστημα υγείας.

Το υπουργείο Υγείας έκανε λόγο για 314.835 κρούσματα του SARS-CoV-2, ημερήσιο απολογισμό στον οποίο δεν είχε φθάσει μέχρι εδώ καμία άλλη χώρα του κόσμου. Το σύνολο των επίσημα καταγεγραμμένων μολύνσεων έφθασε τις 15,9 εκατ., τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό στον κόσμο πίσω από των ΗΠΑ.

Παράλληλα, καταγράφηκαν άλλοι 2.074 θάνατοι ασθενών εξαιτίας της COVID-19, γεγονός που αύξησε τον επίσημο απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας σε σχεδόν 185.000 νεκρούς. Πάντως, οι αριθμοί των κρουσμάτων και των θανάτων παραμένουν κατά κεφαλήν χαμηλότεροι από αυτούς πολλών άλλων κρατών, με δεδομένο το μέγεθος του πληθυσμού της γιγαντιαίας ασιατικής χώρας (1,3 δισεκ.).

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, αναγνωρίζοντας ότι η χώρα του είναι αντιμέτωπη «για ακόμη μια φορά με μια μεγάλη μάχη», απαίτησε από τους συμπολίτες του να κάνουν περισσότερα για να ανακοπεί η εξάπλωση του νέου κορονοϊού.

Πολλά νοσοκομεία και κλινικές της πρωτεύουσας απευθύνουν απεγνωσμένες εκκλήσεις στην κυβέρνηση για οξυγόνο, ώστε να μείνουν στη ζωή οι εκατοντάδες διασωληνωμένοι ασθενείς. Σε δεκάδες, οι ελλείψεις είναι οξύτατες, τα αποθέματα που διαθέτουν δεν διαρκούν παρά για μερικές ώρες.

Σε πάνω από τα δύο τρίτα των νοσοκομείων της ινδικής πρωτεύουσας δεν υπάρχει ούτε μία κλίνη διαθέσιμη, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές στο Δελχί. Οι γιατροί έχουν φθάσει στο σημείο να συστήνουν στους ασθενείς να μείνουν στο σπίτι.

Ειδήσεις σήμερα:

La Liga: η Ρεάλ Μαδρίτης πάτησε… κορυφή!