Bestofyou.gr: Το σύγχρονο site ευεξίας που θα γίνει η αγαπημένη σας συνήθεια

Καθημερινή και έγκυρη ενημέρωση για την υγεία, τη διατροφή και την ψυχολογία, που αφορά τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες.

Το Bestofyou είναι ένα σύγχρονο site ευεξίας που προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι κάθε μέρα για να ανακαλύπτεις και να απολαμβάνεις τον καλύτερό σου εαυτό.

Θα γίνει η αγαπημένη συνήθεια για θέματα που αφορούν τη μόδα, την ομορφιά, το lifestyle, την wellbeing καθημερινότητα των stars, καθώς και για θέματα που αφορούν τους γονείς και τα παιδιά.

Η αγαπημένη και λαμπερή perfomer Κατερίνα Στικούδη κατέχει την ξεχωριστή θέση της wellness ambassador: "Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι η wellness ambassador του συγκεκριμένου site ευεξίας bestofyou. Ουσιαστικά μέσα απο το bestofyou θα παροτρύνουμε τον κόσμο να ανακαλύψει τον καλύτερο εαυτό του, μέσα από τα δικά μου άρθρα που θα βγαίνουν ουσιαστικά κάθε Πέμπτη, αλλά και μέσα από έρευνες που θα κάνουμε".

Στόχος του bestofyou, είναι να εξασφαλίσει στους αναγνώστες την ευεξία μέσα στην καθημερινότητα με περιεχόμενο που ανανεώνεται και εμπλουτίζεται διαρκώς.

"Καθημερινή και έγκυρη ενημέρωση από έγκριτους γιατρούς και επιστήμονες με άρθρα και έρευνες που αφορούν τόσο τους άντρες όσο και τις γυναίκες. Το bestofyou μας δίνει αυτό που αναζητάμε καθημερινά", τονίζει η Φαίη Ευθυμίου, διευθύντρια περιεχομένου του bestofyou.gr

Οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημερώνονται για όλα τα ενδιαφέροντα θέματα ακολουθώντας το bestofyou σε Facebook, Instagram, Twitter αλλά συμμετέχοντας και στο Viber. Κάθε εβδομάδα θα τρέχουν διαγωνισμοί με μοναδικά δώρα, τόσο στο site όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

