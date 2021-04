Πολιτική

Μητσοτάκης: Αυτό που θα συμβεί στην οικονομία, θα μοιάζει με τέλος πολέμου

Νέα έκκληση του Πρωθυπουργού προς όσους δεν έχουν εμβολιαστεί κατά της COVID-19. Τι είπε για τις φοροελαφρύνσεις και τα ελληνοτουρκικά.

«Το καλύτερο εμβόλιο είναι το γρηγορότερο εμβόλιο», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξη που παρεχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, απευθύνοντας εκ νέου έκκληση σε όλους όσοι δεν το έχουν κάνει να σπεύσουν να εμβολιαστούν.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «το εμβόλιο είναι απολύτως ασφαλές, είναι πλέον αποδεδειγμένο», ενώ επανέλαβε πως το Φθινόπωρο θα ανοίξει και θα ολοκληρωθεί η συζήτηση περί του υποχρεωτικού εμβολιασμού των υγειονομικών, διευκρινίζοντας ότι «το όριο του υποχρεωτικού εμβολιασμού θα είναι πλήρως οριοθετημένο» και ότι «κανείς δεν θα μπορεί να απολύσει εργαζόμενο λόγω του εμβολίου».

Αναφερόμενος στην οικονομία, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι αναμένει ισχυρή, ρωμαλέα ανάκαμψη μετά το πέρας της πανδημίας του κορονοϊού. «Θα μοιάζει με το τέλος ενός πολέμου», είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στις φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, υπογράμμισε τον μόνιμο χαρακτήρα τους, τονίζοντας ότι στόχοι της Κυβέρνησης είναι η προστασία της εργασίας, η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και το διαγενεακό χάσμα, που υπάρχει στην πατρίδα μας.

Αναφορικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, επανέλαβε ότι τα πρώτα 4 δισ. ευρώ αναμένονται εντός του 2021, ενώ σε ό,τι αφορά στο δημόσιο χρέος το χαρακτήρισε βιώσιμο, επισημαίνοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση «κανείς δεν θα μας δάνειζε».

«Θα γίνει συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο. Δεν είμαι σε θέση να πω το πότε. Η συνάντηση θα γίνει γιατί πρέπει να μιλάμε. Δεν πιστεύω ότι η συνάντηση αυτή θα αργήσει ιδιαίτερα», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος χαρακτήρισε άψογο τον χειρισμό του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, κατά την πρόσφατη επίσκεψη του στην Άγκυρα και τις κοινές του δηλώσεις με τον Τούρκο ομόλογο του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι επιδιώκει ένα “modus vivendi” με την Τουρκία, ότι οι διαφορές μας με τη γείτονα είναι πια ευρωτουρκικές και ότι τόσο οι μεταξύ μας διαφορές όσο και τα πεδία συνεννόησης είναι ξεκάθαρα.

