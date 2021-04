Πολιτική

Ασυλία της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων και της Επιτροπής Εμβολιασμών, με τροπολογία στη Βουλή

Εγκρίθηκε η τροπολογία που περιλαμβάνει διάταξη για το ακαταδίωκτο των μελών τους. Ένταση στη διάρκεια της συνεδρίασης στην Ολομέλεια.

Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία του Υπουργείου Υγείας στην οποία περιελήφθη και η διάταξη για το ακαταδίωκτο των μελών της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού, της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας και της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Με βάση τη στάση που δήλωσαν ότι θα τηρήσουν τα κόμματα, στη συζήτηση που προηγήθηκε, ο ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε συνολικά από την ψηφοφορία. Το Κίνημα Αλλαγής δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία, διότι δεν έχει γίνει δεκτό το αίτημά του να μην υπάρχει πανσπερμία διατάξεων στις τροπολογίες, γιατί δεν εκφράζεται η αυθεντική βούληση των βουλευτών. Το ΚΚΕ δήλωσε “παρών”. Η Ελληνική Λύση είχε δηλώσει ότι καταψηφίζει το ακαταδίωκτο, ενώ καταψήφισε και το ΜέΡΑ25.

Η διάταξη που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, ορίζει ότι «τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού, της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας και της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, δεν ευθύνονται, δεν διώκονται και δεν εξετάζονται για γνώμη που διατύπωσαν ή ψήφο που έδωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Δίωξη επιτρέπεται μόνο για συκοφαντική δυσφήμιση ή εξύβριση».

Θέμα για το ακαταδίωκτο ήγειρε πρώτος ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Ραγκούσης, που ανακοίνωσε ότι το κόμμα του θα αποχωρήσει από την ψηφοφορία αν δεν αποσυρθεί η συγκεκριμένη διάταξη. «Βάζετε ταφόπλακα στην εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι σε αυτό, που μέχρι τώρα αποτελούσε την επιστημονική κοινότητα διαχείρισης της πανδημίας», είπε ο Γιάννης Ραγκούσης και επισήμανε ότι η διάταξη, δεν καταλαμβάνει μόνο την επιστημονική επιτροπή λοιμωξιολόγων, αλλά και κυβερνητικά και υπηρεσιακά στελέχη. «Θα είμαστε οι πρώτοι που θα υπερασπιστούμε την επιστημονική κοινότητα για την ελευθερία έκφρασης επιστημονικής γνώσης έναντι οποιουδήποτε μπορεί να στραφεί εναντίον τους και είναι κακόπιστος, είναι ανορθολογικός [...] βεβαίως και θα μπούμε εμείς μπροστά να τους προστατεύσουμε σε αυτή την περίπτωση. Αλλά δεν μιλάμε για αυτό, μιλάμε για μια γενική διάταξη που λέει ότι δεν διώκονται, δεν ευθύνονται και δεν δίνουν εξηγήσεις», δήλωσε ο κ. Ραγκούσης.

«Και εμείς δεν ψηφίζουμε τη συγκεκριμένη τροπολογία που αφορά τα μέλη των διοικήσεων και την απαλλαγή τους», δήλωσε ο γραμματέας της ΚΟ του Κινήματος Αλλαγής, Βασίλης Κεγκέρογλου, «αλλά με τον στομφώδη τρόπο που ο κ. Ραγκούσης επιχειρηματολογούσε “δεν διώκονται, δεν απολογούνται, εξαιρούνται”, θυμήθηκα ότι τα ίδια ακριβώς ήταν στην τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ για τα μέλη του ΤΧΣ. Τα παραμπρός χαλούν τα παραπίσω! Τι μας λέτε, κύριε Ραγκούση!».

«Η διάταξη τους προστατεύει από τον κανιβαλισμό που ζούμε - να το πω ευθέως - από “ψεκασμένους” και από fake news», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Θανάσης Πλεύρης και πρόσθεσε ότι τα μέλη των επιτροπών κινδυνεύουν από κακόβουλες μηνύσεις που θα γίνουν από όσους είναι εναντίον των εμβολιασμών. «Δεν ξέρετε ότι γίνονται μηνύσεις για τις μάσκες; Στα σχολεία τα ζουν οι καθηγητές. Τους μηνύουν γιατί το παιδί πρέπει να πάει χωρίς μάσκα, ή το παιδί πρέπει να πάει στο σχολείο χωρίς να κάνει self test. Θέλετε λοιπόν όλοι αυτοί να κάνουν μηνύσεις και τα μέλη της Επιτροπής, ενώ ξέρουν ότι θα δικαιωθούν, να πρέπει να πάνε σε σαράντα, πενήντα προκαταρκτικές, να δώσουν έγγραφες εξηγήσεις;» επιχειρηματολόγησε ο Θανάσης Πλεύρης.

«Διχάζετε την κοινωνία χαρακτηρίζοντας ένα κομμάτι του κόσμου που ανησυχεί “ψεκασμένους”», απευθύνθηκε στην κυβερνητική πλειοψηφία ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χήτας. «Θα έπρεπε να ντρέπεστε για την τροπολογία που φέρατε, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι αυτοί εδώ οι άνθρωποι δεν μιλάνε για το ΤΧΣ. Μιλάνε για ανθρώπινες ζωές και κάποιοι άνθρωποι έχουν πεθάνει. Αν σας ενδιαφέρει αυτό, αν δεν σας ενδιαφέρει συνεχίστε αυτό που κάνετε», είπε ο κ. Χήτας και επανέλαβε ότι πρέπει η Κυβέρνηση να δώσει τα πρακτικά της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων.

Εμβολιαστική κάλυψη όλου του πληθυσμού με όλα τα εμβόλια που έχουν κριθεί ασφαλή, ζήτησε η εισηγήτρια του ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα, η οποία αναφέρθηκε στις δραματικές ελλείψεις προσωπικού, ιδίως στα εμβολιαστικά κέντρα και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Η βουλευτής του ΚΚΕ κατήγγειλε ότι και πάλι θησαυρίζουν οι ιδιωτικές κλινικές και τα ιδιωτικά κέντρα - αυτήν τη φορά με τους εμβολιασμούς.

Το «τσουνάμι τροπολογιών» κατήγγειλε και η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25, Μαρία Απατζίδη, η οποία επανέλαβε ότι το κόμμα της έχει καταθέσει δέσμη μέτρων για την πανδημία, αλλά τελικά η Κυβέρνηση επιλέγει να μεταθέτει την ευθύνη στην πλάτη των πολιτών και τους κουνάει και το δάχτυλο στους ατελείωτους μήνες του εγκλεισμού τους.

