Εξαδάκτυλος: αποποιούμαι των προνομίων του ακαταδίωκτου

Ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ, δήλωσε ότι η Επιτροπή των Ειδικών, έχει δεχθεί πιέσεις για άνοιγμα δραστηριοτήτων, αλλά έχει αρνηθεί και ουδέποτε έχει πάρει αποφάσεις «κατά παραγγελία».

Τις επιφυλάξεις του εξέφρασε ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της επιτροπής των ειδικών του υπουργείου Υγείας, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος για το ακαταδίωκτο που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή που αφορά τις επιτροπές των ειδικών του υπουργείου Υγείας, προκαλώντας έντονη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

«Αποποιούμαι των προνομίων αυτών, τα υπόλοιπα είναι του πολιτικού διαλόγου», τόνισε ο κ. Εξαδάκτυλος μιλώντας στο «Θέμα 104,6».

Όπως είπε, αίτημα του Π.Ι.Σ ήταν από τον Μάρτιο του 2020 η ασυλία σε όλο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της χώρας που ασχολείται με περιστατικά covid. Όπως γίνεται και σε άλλες χώρες, για παράδειγμα ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδά και Ιταλία. «Το ότι δόθηκε μόνο στις επιτροπές, με φέρνει σε δύσκολη θέση», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Επιπλέον, ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε η επιτροπή έχει πάρει αποφάσεις «κατά παραγγελία». Παραδέχθηκε ωστόσο, ότι γίνονται πιέσεις ανοίγματος κάποιων δραστηριοτήτων, όμως, η επιτροπή αν κρίνει ότι είναι επικίνδυνη αυτή η κίνηση το αρνείται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα όπως είπε, είναι ότι ενώ έχει αιτηθεί η κυβέρνηση το άνοιγμα των mall η επιτροπή το έχει αρνηθεί, γιατί κρίνει ότι δεν είναι ασφαλής η έναρξη τους.

Μιλώντας για την υπάρχουσα υγειονομική κατάσταση, τόνισε ότι είναι εύθραυστη η κατάσταση και δεν έχουμε αφήσει πίσω το πρόβλημα. Απαντώντας σχετικά με τα λεγόμενα «κορονοπάρτι», είπε ότι η σκέψη ότι όλα πέρασαν είναι επικίνδυνο και θα προκληθεί 4ο κύμα όπως έχει ιστορικά αποδειχθεί ή όπως έγινε στη Χιλή. Οι ηλικίες των 40 και κάτω είναι οι πλέον εκτεθειμένοι στον ιό λόγω των εργασιακών συνθηκών, τον τρόπο που ζουν ακόμη και για οικονομικούς λόγους. Είναι όμως, όπως είπε ο κ. Εξαδάκτυλος, πιο ανθεκτικοί

