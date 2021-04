Life

Βούλα Χατζηχρήστου – Δελαπόρτας στο “Το Πρωινό”: για την “κόντρα” Βέγγου – Χατζηχρήστου

Διαστάσεις παίρνει η κόντρα των δύο μεγάλων ηθοποιών μετά θάνατον με αφορμή τις δηλώσεις του Μάκη Δελαπόρτα στο «Πρωινό».

Ψέμα χαρακτήρισε την κόντρα μεταξύ του Κώστα Χατζηχρήστου και του Θανάση Βέγγου η Βούλα Χατζηχρήστου, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», όπου διέψευσε τη δήλωση που είχε κάνει προ ημερών στην ίδια εκπομπή του ΑΝΤ1 ο Μάκης Δελαπόρτας.

Ο βιογράφος των μεγάλων ηθοποιών του ελληνικού κινηματογράφου είχε πει πως μετά το χαστούκι στη σκηνή του «Ηλία του 16ου» οι δύο μεγάλοι ηθοποιοί δεν ξαναμίλησαν ποτέ.

«Δεν είχε προηγούμενα για να ρίξει χαστούκι στον Βέγγο, ήταν μέσα στην ταινία», δήλωσε αποκλειστικά στο «Πρωινό» η Βούλα Χατζηχρήστου.

Ο Μάκης Δελαπόρτας σε νέες δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Το Πρωινό» είπε πως « η συγκεκριμένη σκηνή με το χαστούκι γυρίστηκε δέκα φορές», κάτι που σημαίνει ότι, «μπορεί να άφησε τραύμα».

Είπε μάλιστα πως όταν πέθανε ο Χατζηχρήστος και είπαν στον Βέγγο να πάει στην κηδεία του εκείνος απάντησε: «ο Θεός να τον αναπαύσει αλλά ακόμα πονάνε τα χαστούκια».

Ο βιογράφος τέλος, αρνήθηκε ότι έχει κόντρα με τη Βούλα Χατζηχρήστου και ξεκαθάρισε ότι, έχουν μιλήσει.

