NCAA: σοκ από τον θάνατο του Τέρενς Κλαρκ

Θρήνος για τον 19χρονο γκαρντ του Κεντάκι.

Σοκ στο παγκόσμιο μπάσκετ καθώς ο 19χρονος γκαρντ των Κεντάκι Γουάιλντκατς σκοτώθηκε σε τροχαίο στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, το δυστύχημα έλαβε χώρα στις 14:10 (τοπική) και καταγράφηκε σε βίντεο παρακολούθησης.

Το αυτοκίνητο του Κλαρκ πέρασε κόκκινο σηματοδότη και συγκρούστηκε με άλλο όχημα που ετοιμαζόταν να στρίψει αριστερά. Στη συνέχεια το αυτοκίνητο του Κλαρκ χτύπησε μια κολώνα και κατέληξε σε τοίχο.

Ο 19χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Νόρθριτζ όπου λίγο αργότερα κηρύχθηκε νεκρός ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης.

«Είμαι συντετριμμένος, αισθάνομαι άρρωστος. Ο Τέρενς ήταν ένας νεαρός που όλοι αγαπούσαμε, με όνειρα, με ελπίδα. Ήταν ένα υπέροχο παιδί, σε κέρδιζε με τον χαρακτήρα και το χαμόγελό του. Πηγαίνω στο Λος Άντζελες για να συναντήσω τη μητέρα και τον αδελφό του, να βοηθήσω όσο και όπου μπορώ. Θα είναι δύσκολο το επόμενο διάστημα για εμάς που τον γνωρίζαμε. Προσευχηθείτε για την οικογένειά του. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη», ήταν τα λόγια του προπονητή του Κεντάκι, Τζον Καλιπάρι.

