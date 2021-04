Life

YFSF: Ο Λευτέρης Ελευθερίου στο “Πρωινό” για το εξώδικο και τον κορονοϊό (βίντεο)

Ο παίκτης του “Your Face Sounds Familiar- All Star” μίλησε στο «Πρωινό» για την περιπέτειά του με τον κορονοϊό και για το εξώδικο λόγω των παιδιών του.

«Περάσαμε καλά», είπε για την περίοδο που είχε κορονοϊό ο Λευτέρης Ελευθερίου.

Ο παίκτης του «Your Face Sounds Familiar – All Star» έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» ενώ προετοίμαζε τη νέα του εμφάνιση.

Περιγράφοντας το πώς πέρασε τον κορονοϊό, είπε πως αρχικά είχε «ανοσμία, αγευσία, εξάντληση και δέκατα», υπογραμμίζοντας ότι, «περισσότερο τρομάζεις από αυτά που ακούς».

Αναφερόμενος στο εξώδικο που έστειλε, είπε πως «είχαμε περιστατικό που έλεγαν στα παιδιά πράγματα και αγχώθηκαν», εξηγώντας ότι αγνοεί τη νομική διαδικασία, την οποία και ανέλαβαν οι δικηγόροι .

«Εμένα μου αρέσει, είναι η ματαιοδοξία μου, αλλά τα παιδιά τρόμαξαν, δεν μπορούν να το διαχειριστούν», εξήγησε για τα παιδιά του που είναι 7 και 9 ετών.