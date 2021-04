Κοινωνία

“High tech” κλοπές αυτοκινήτων στην Αττική (εικόνες)

Συνελήφθησαν μέλη της συμμορίας. Πουλούσαν σε ανυποψίαστους τα κλεμμένα αυτοκίνητα.

Από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, που διέπραττε συστηματικά κλοπές αυτοκινήτων σε περιοχές της Αττικής.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 μέλη της συμμορίας, ενώ ταυτοποιήθηκαν και 2 ακόμα συνεργοί τους που περιλαμβάνονται στην σχηματισθείσα δικογραφία .

Προηγήθηκε επισταμένη έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της εγκληματικής ομάδας διέπρατταν κλοπές αυτοκινήτων χρησιμοποιώντας την ακόλουθη μεθοδολογία δράσης:

διέθεταν ειδικό υλικοτεχνικό εξοπλισμό για την αφαίρεση οχημάτων (laptop, διαγνωστικά, αυτοσχέδια εργαλεία τύπου «Τ» για την παραβίαση θυρών αυτοκινήτων κ.λπ.),

κινούνταν συνήθως βραδινές ώρες σε διάφορες περιοχές της Αττικής και εντόπιζαν οχήματα για να τα αφαιρέσουν,

μετά την αφαίρεση στάθμευαν τα οχήματα για μικρό χρονικό διάστημα σε απομονωμένες περιοχές, ώστε να μην εντοπιστούν από περιπολούντες αστυνομικούς,

με την βραχυπρόθεσμη στάθμευση βεβαιώνονταν αν το όχημα διέθετε σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού θέσης (GPS tracker), ενώ

στον τελικό χώρο φύλαξης των οχημάτων τοποθετούσαν σε αυτά, είτε πλαστές είτε κανονικές πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων ίδιας μάρκας, τύπου και μοντέλου, προκειμένου να καθίσταται δυσχερής ο εντοπισμός τους.

Ακολούθως, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας είτε παρέδιδαν τα κλεμμένα αυτοκίνητα σε τρίτους, για να χρησιμοποιηθούν σε παράνομες μεταφορές μεταναστών, είτε πλαστογραφούσαν τους αριθμούς πλαισίου και τα πωλούσαν σε ανυποψίαστους πελάτες. Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιούσαν αριθμούς πλαισίου από οχήματα που είχαν εισαγάγει και ταξινομήσει στη χώρα, ενώ για την ταξινόμησή τους στο Υπουργείο Συγκοινωνιών, χρησιμοποιούσαν στοιχεία ατόμων που δεν είχαν σχέση με τα οχήματα.

Μάλιστα, για την μεγιστοποίηση του κέρδους τους και τη νομιμοποίηση των εσόδων που τους προσέφερε η εγκληματική τους δράση, είχαν αναπτύξει το τελευταίο χρονικό διάστημα επαγγελματική δραστηριότητα στον κλάδο του αυτοκινήτου.

Συγκεκριμένα, τρία από τα μέλη της εγκληματικής ομάδας δραστηριοποιούνταν στην πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και στην εμπορία ανταλλακτικών, που προέρχονταν από τα κλεμμένα οχήματα.

Από την έρευνα ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή των μελών της οργάνωσης σε 13 κλοπές αυτοκινήτων και μία απόπειρα.

Η αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, ενώ στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε 4 οικίες, 2 καταστήματα πώλησης μεταχειρισμένων οχημάτων και εμπορίας ανταλλακτικών και σε αποθήκη, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

13 αυτοκίνητα, 3 μοτοσικλέτες και γερανοφόρο μηχάνημα έργου,

3 κινητήρες οχημάτων,

7 συστήματα εξαερισμού, 2 προφυλακτήρες και οροφή οχημάτων,

11 καθίσματα, 11 πόρτες και 11 αερόσακοι οχημάτων,

15 ζαντολάστιχα,

3 ηχοσυστήματα και 5 ηλεκτρονικές μονάδες οχημάτων,

πλήθος κλειδιών και ηλεκτρονικών συσκευών οχημάτων,

κινητά τηλέφωνα, κάρτες sim , tablet και ψηφιακοί δίσκοι αποθήκευσης δεδομένων τύπου USB,

καταγραφικό και κάμερες,

(2) σφραγίδες, πλήθος τιμολογίων, εγγράφων και ιδιόχειρων σημειώσεων.

Σημειώνεται ότι το σύνολο των κατηγορουμένων έχει συλληφθεί στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.

