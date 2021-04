Υγεία - Περιβάλλον

Κοντοζαμάνης: Self test σε όλο το Δημόσιο από 26 Απριλίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Aυξάνεται η φυσική παρουσία του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης στις υπηρεσίες

Την υποχρεωτική εφαρμογή self test σε όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα οι οποίοι εργάζονται με φυσική παρουσία ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Σύμφωνα με τον υπουργό από τις 10 Μαΐου θα αυξάνεται η φυσική παρουσία του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης στις υπηρεσίες ενώ αντίστοιχα θα μειωθεί το ποσοστό όσων εργάζονται με τηλεργασία.

Εξαιρούνται οι υπάλληλοι που είναι σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, οι οποίοι είτε συνεχίζουν με τηλεργασία είτε λαμβάνουν ειδική άδεια απουσίας.

Σύμφωνα με τον κ. Κοντοζομάνη στον ίδιο χώρο δεν μπορεί να είναι περισσότερα από 7 άτομα.

Το κοινό θα εξακολουθήσει να εξυπηρετείται μέσω ραντεβού.

Τη Μεγάλη Εβδομάδα οι εργαζόμενοι θα λάβουν δύο τεστ.

Η χρήση των self test θα είναι υποχρεωτική δύο φορές της εβδομάδα.

Από τη Δευτέρα, 26 Απριλίου, επίσης, θα πρέπει να υποβάλλονται σε self test ιερείς και κληρικοί.

Από την Πέμπτη του Πάσχα θα είναι διαθέσιμα τα self test για τους μαθητές και εκπαιδευτικούς των δημοτικών και των γυμνασίων που ανοίγουν στις 10 Μαΐου.

ΥΠΕΣ: Επεκτείνεται σε όλους τους εργαζόμενους του Δημοσίου η υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών:

«Από τη Δευτέρα 26 Απριλίου επεκτείνεται στο σύνολο των εργαζομένων των δημοσίων υπηρεσιών η υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου (αυτοδιαγνωστικού, rapid ή μοριακού) σε εβδομαδιαία βάση. Το μέτρο αφορά στους υπαλλήλους που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται υποχρεωτικά μία φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση του εργαζομένου/ης στον τόπο εργασίας του/της και έχει ισχύ μίας εβδομάδας από την ημέρα διενέργειάς του. Ο έλεγχος διενεργείται έως και 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο απασχολούμενος/η παρέχει την εργασία του με φυσική παρουσία.

Παράλληλα ανακοινώνεται ότι από τις 10 Μαΐου θα αυξάνεται σταδιακά το προσωπικό που θα παρέχει εργασία με φυσική παρουσία στο ελληνικό Δημόσιο και αντιστοίχως θα περιορίζεται το ποσοστό των εργαζομένων με τηλεργασία. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου συνεχίζουν να απασχολούνται με τηλεργασία ή να απουσιάζουν με ειδική άδεια, εφόσον η φύση των καθηκόντων τους δεν συνάδει με την τηλεργασία. Επισημαίνεται ότι εξακολουθεί να ισχύει ο περιορισμός των συναντήσεων ομάδων εργασίας με φυσική παρουσία, εφόσον ο αριθμός των συμμετεχόντων υπερβαίνει τους επτά. Σε αυτή την περίπτωση συστήνεται να γίνεται χρήση της τηλεδιάσκεψης ή κάθε άλλου προβλεπόμενου τηλεπικοινωνιακού μέσου.

Σημειώνεται τέλος ότι διατηρούνται σε ισχύ όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού που εφαρμόστηκαν και κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, καθώς και το μέτρο της εξυπηρέτησης του κοινού μέσω προγραμματισμένου ραντεβού».

Ειδήσεις σήμερα:

Χαρδαλιάς για Πάσχα: Αυστηροί έλεγχοι για τις μετακινήσεις (βίντεο)

Παπαευαγγέλου: Διπλή μάσκα στις εκκλησίες - Self test πριν τις μαζώξεις του Πάσχα

Euro 2020: Οριστικά εκτός Μπιλμπάο και Δουβλίνο