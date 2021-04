Πολιτική

Άγιο Φως: ανατροπή για την μεταφορά του

Πώς έγινε η προσέγγιση με την Εκκλησία και τι προβλέπει το τελικό σχέδιο.

Σύμφωνα με τον ΒΗΜΑτοδότη, "αυτή τη φορά υπήρξε συνεννόηση του Μεγάρου Μαξίμου (διάβαζε της διευθύντριας του διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού κυρίας Σουρανή) με την ισραηλινή κυβέρνηση και θα επιτραπεί στην ελληνική αντιπροσωπεία (δεν θα είναι άλλωστε πολυμελής λόγω υγειονομικών μέτρων) να μεταβεί στον Πανάγιο Τάφο και να λάβει το Μεγάλο Σάββατο το Άγιο Φως.

Μέχρι πρότινος οι ισραηλινές αρχές προωθούσαν το σχέδιο να μη πάει κανείς στον Πανάγιο Τάφο και να μεταφέρουν οι ίδιοι το Άγιο Φως στο αεροδρόμιο παραδίδοντάς το με ασφάλεια μέσα στο αεροπλάνο της Aegean, όπως έγινε δηλαδή και πέρυσι. Αλλά τα πράγματα άλλαξαν την τελευταία στιγμή και έτσι μαθαίνω ότι το Άγιο Φως θα μεταφερθεί με το πρωθυπουργικό αεροπλάνο και θα το συνοδεύσει ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστα Βλάσης μαζί με τον Έξαρχο του Παναγίου Τάφου. Θα το υποδεχθούν στην Αθήνα με τιμές αρχηγού κράτους και εν συνεχεία πολιτικά αεροπλάνα θα το μεταφέρουν στις πόλεις. Εφέτος όλα θα γίνουν πιο νωρίς αφού το Χριστός Ανέστη θα ψαλεί στις 9 το βράδυ.

Πώς έγινε η προσέγγιση με την Εκκλησία

Να ξέρετε ότι καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία εφέτος το Πάσχα των εκκλησιών έπαιξε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού. Όπως μου λένε από την Αρχιεπισκοπή ο κ. Δημητριάδης είχε κρατήσει ανοικτό δίαυλο με τον Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας Γαβριήλ και με τον εκπρόσωπο Τύπου της Αρχιεπισκοπής Χάρη Κονιδάρης. Δεν ξέρω εάν το προσέξατε αλλά εφέτος δεν υπήρχε γκρίνια για τη λειτουργία της Μεγάλης Εβδομάδας και της Ανάστασης, παρότι θα αρχίσει στις 9 το βράδυ"..

