Βαξεβάνης: Εισαγγελική έρευνα για τις καταγγελίες

Που ανατέθηκε η διενέργεια έρευνας και για ποια αδικήματα. Αυξήθηκαν τα μέτρα προστασίας του δημοσιογράφου.

Εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνα αναφορικά με τις καταγγελίες του δημοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη ότι βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή του έδωσε η Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου.

Η έρευνα ανατέθηκε στην Κρατική Ασφάλεια όπου θα κληθεί να δώσει κατάθεση.

Θα διερευνηθεί εάν έχει διαπραχθεί και από ποιους το αδίκημα της πρόκλησης και προσφοράς σε τέλεση πλημμελήματος ή κακουργήματος.





