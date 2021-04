Κοινωνία

Ο καιρός την Κυριακή των Βαΐων: Βροχές και μποφόρ (χάρτες)

Φθινοπωρινό θα είναι το σκηνικό του καιρού σε όλη τη χώρα με βροχές και ισχυρούς ανέμους.

Βροχερό θα είναι το Σαββατοκύριακο στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, ενώ την Κυριακή των Βαΐων το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο.

Σήμερα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές στο μεγαλύτερο τμήμα της Ελλάδα, ενώ τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα κεντρικά και στα νότια. Εξαίρεση θα αποτελέσουν τα Δωδεκάνησα, όπου αναμένονται λίγες νεφώσεις βαθμιαία αυξημένες. Τα φαινόμενα στα κεντρικά ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα.

Την Κυριακή οι βροχές θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και γρήγορα θα εξασθενήσουν, ενώ έως το βράδυ θα έχουν σταματήσει. Στη Βόρεια Κρήτη οι βροχές πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονες.

Παράλληλα, ενίσχυση θα παρουσιάσουν οι βόρειοι άνεμοι σήμερα στα νότια πελάγη, ενώ η μέγιστη έντασή τους αναμένεται την Κυριακή, όπου στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο θα φτάνει τα 6-7 μποφόρ.

