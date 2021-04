Κοινωνία

Τροχαίο με έναν νεκρό και τραυματίες στην Εθνική Οδό (εικόνες)

Τραγωδία στην ΕΟ Πατρών - Πύργου. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην εθνική οδό Πατρών - Πύργου στο ύψος της ΒΙΠΕ, όταν συγκρούστηκαν μετωπικά δύο οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας άνδρας είναι νεκρός, ενώ τρεις ακόμα τραυματίστηκαν.

Αυτή την ώρα ο δρόμος παραμένει κλειστός, ενώ χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής καθώς ένα άτομο είχε εγκλωβιστεί.

