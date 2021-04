Πολιτική

Έκκληση Μητσοτάκη για εμβολιασμό κατά του κορονοϊού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα έκκληση του Πρωθυπουργού κατά την τελετή για νέα μονάδα με κλίνες ΜΕΘ. Τι είπε για την επιχείρηση Ελευθερία και την πανδημία.

Έκκληση στους πολίτες, ιδιαίτερα τους πιο ηλικιωμένους, να σπεύσουν να εμβολιαστούν απηύθυνε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ευχαρίστησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, στη διάρκεια των εγκαινίων 18 νέων κλινών ΜΕΘ, στο νοσοκομείο " Γ. Παπανικολάου", προσφορά της Επιτροπής "Ελλάδα 2021».

«Αυτές οι μονάδες τις οποίες εγκαινιάσαμε είναι κινητές μονάδες", είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Θεωρητικά θα μπορούσαν να φύγουν από εδώ και να πάνε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σε μία άλλη υγειονομική περιφέρεια όπου να υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη -ξέρω ότι εύχεστε να παραμείνουν μόνιμα εδώ και φυσικά αυτό θα εξαρτηθεί από την διάταξη την οποία θα επιλέξει το Υπουργείο για τον υγειονομικό χάρτη. Όμως οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας έχουν έρθει για να μείνουν. Κάποια στιγμή θα τελειώσει ο Covid και θα είναι μία μεγάλη προίκα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας για την επόμενη μέρα».

Επισήμανε ότι "είναι πολύ σημαντικό η επέτειος της Εθνικής Παλιγγενεσίας να μην συνδέεται μόνο με εορτασμούς, με συνέδρια, με ομιλίες αλλά να συνδεθεί στη συνείδηση των πολιτών και με υποδομές οι οποίες θα ενισχύσουν εν προκειμένω το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε βάθος χρόνου".

«Είμαι επίσης εξαιρετικά ικανοποιημένος για το γεγονός ότι η δωρεά αυτή εντάσσεται σε ένα συνολικό πρόγραμμα πολύ γρήγορης υποστήριξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας ως προς τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Συμπλήρωσε ότι αυτή η προσπάθεια απαιτεί σωστό σχεδιασμό, προγραμματισμό και τολμηρές αποφάσεις ώστε να αξιοποιηθεί κάθε πόρος είτε προέρχεται από δημόσια συμμετοχή, είτε από ιδιωτική δωρεά για να ενδυναμωθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας και υπογράμμισε πως οι δράσεις ανάδειξης των έργων των μεγάλων δωρητών αποτελούν δείγμα σεβασμού και ένδειξης ευγνωμοσύνης.

Σχετικά με τους εμβολιασμούς ο κ. Μητσοτάκης παρατήρησε:

«Θέλω και εδώ από τη Θεσσαλονίκη, να επαναλάβω την έκκλησή μου ειδικά στους συμπολίτες μας οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των ευπαθών, δηλαδή στους πιο ηλικιωμένους συμπολίτες μας, σε αυτούς που έχουν υποκείμενα νοσήματα: μην διστάσετε να εμβολιαστείτε. Ένα απλό τσίμπημα μπορεί να σας γλιτώσει από μία πολύ μεγάλη περιπέτεια. Είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι η επιχείρηση "Ελευθερία" είναι υποδειγματικά οργανωμένη κατά γενική ομολογία, είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι προσθέτουμε πια πολύ περισσότερα εμβόλια ειδικά τους επόμενους δύο μήνες».

Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με το διοικητικό, νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, ευχαριστώντας τους εργαζόμενους για τις πολύτιμες υπηρεσίες υγείας που προσφέρουν προς τον συνανθρώπους μας.

«Θέλω στο πρόσωπό σας να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό του νοσοκομείου. Έχετε σηκώσει πολύ μεγάλο βάρος, όπως μεγάλο βάρος σήκωσαν όλα τα νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, ειδικά τον εξαιρετικά δύσκολο Νοέμβριο και Δεκέμβριο» ανέφερε ο Πρωθυπουργός και στάθηκε στην «αυτοθυσία γιατρών, νοσηλευτών, υποστηρικτικού προσωπικού, οι οποίοι έχουν ξεχάσει τι σημαίνει Σαββατοκύριακο, διακοπές, ξεκούραση και 14 μήνες τώρα δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή».

Η πρόεδρος της Επιτροπής "Ελλάδα 2021" Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη επεσήμανε:

«Με αίσθημα ευθύνης, η Επιτροπή "Ελλάδα 2021" στοιχήθηκε, από την πρώτη στιγμή, με τις ανάγκες της κοινωνίας στην κρίσιμη αυτή συγκυρία και προσάρμοσε τις επετειακές της δράσεις στα νέα δεδομένα που προέκυψαν από την πανδημία».

Η κ. Αγγελοπούλου συνοδευόταν από τον Εκτελεστικό Γενικό Συντονιστή της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», Μάρτων Σίμιτσεκ. Στις δηλώσεις της τόνισε ότι οι 18 κινητές κλίνες ΜΕΘ που δώρισε η Επιτροπή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι «πλήρως λειτουργικές σε εξοπλισμό και αναλώσιμα», ενώ «κατασκευάστηκαν και παραδίδονται σε δύο μόλις μήνες από την ανακοίνωσή της δωρεάς».

«Ελπίζουμε ότι η κίνηση αυτή θα ανακουφίσει, έστω και λίγο, το πολύ μεγάλο βάρος που σηκώνουν οι άνθρωποι του Νοσοκομείου στη μάχη που δίνουν απέναντι στην Covid-19 για να σώσουν ανθρώπινες ζωές» πρόσθεσε η Πρόεδρος της Επιτροπής, η οποία ευχαρίστησε όλους όσοι εργάστηκαν για να γίνει αυτή η δωρεά πραγματικότητα. Τέλος, αναφέρθηκε και στην ομάδα των ερευνητών του Νοσοκομείου που δουλεύουν για τη δημιουργία ενός καινοτόμου φαρμάκου κατά του κορονοϊού, μια πρωτοβουλία που επίσης ενίσχυσε οικονομικά η Επιτροπή. «Ευχόμαστε ότι σύντομα θα αποκτήσουμε ένα ακόμη "όπλο", μαζί με τα εμβόλια, στη μάχη κατά της νόσου», κατέληξε.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης τόνισε πως «μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, το ΕΣΥ κατάφερε και έκανε τεράστια άλματα και κυρίως στο κομμάτι της Εντατικής Θεραπείας, προκειμένου να μην αφήσουμε κανένα συμπολίτη μας χωρίς την απαραίτητη φροντίδα υγείας. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε δημιουργήσει μια μεγάλη παρακαταθήκη που θα μας δώσει την ευκαιρία, αμέσως μετά την πανδημία, να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο, τόσο τις υποδομές όσο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Αυτές οι υποδομές που δημιουργήσαμε και κυρίως οι ΜΕΘ, δεν είναι απλά εξοπλισμός και κτίρια. Είναι πλήρως στελεχωμένες, και με το που ολοκληρώνεται μια ΜΕΘ υπάρχει το προσωπικό το οποίο υπηρετεί και είναι έτοιμο να προσφέρει υπηρεσίες υγείας. Αυτό κάναμε και συνεχίζουμε να κάνουμε σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας και θα το συνεχίσουμε αμέσως μετά».

Από την πλευρά της, η Διοικήτρια του Νοσοκομείου Μαρία Γιογκατζή σημείωσε ότι «αυτό το έργο, οι 18 κλίνες ΜΕΘ που παραλαμβάνουμε, θα βοηθήσει όχι μόνο το νοσοκομείο αλλά και τις δύο Υγειονομικές Περιφέρειες για την αντιμετώπιση της πανδημίας στη Βόρειο Ελλάδα». Παράλληλα στάθηκε στην «έγκριση 10 τακτικών θέσεων ιατρών και 45 τακτικών θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού για να μπορέσει να στελεχωθεί η Μονάδα». Η κ. Γιογκατζή ευχήθηκε αυτές οι 18 κλίνες «σύντομα να χάσουν τον χαρακτηρισμό τους ως COVID και να παραμείνουν ως κλίνες γενικής ΜΕΘ, ελπίζοντας ότι η όλη εκστρατεία με τον εμβολιασμό θα έχει απόδοση το γρηγορότερο δυνατό».

Πριν την πανδημία λειτουργούσαν 80 κλίνες ΜΕΘ στα οκτώ νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης ενώ σήμερα λειτουργούν 199 κλίνες ΜΕΘ, αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους χώρους.

Όσον αφορά το έργο της ανάπτυξης των νέων κλινών ΜΕΘ, σημειώνεται ότι αποτελείται από συγκρότημα 12 οικίσκων συνολικής ωφέλιμης στεγασμένης έκτασης 324 τ.μ. ενώ έχει δημιουργηθεί κλειστός διάδρομος διασύνδεσης με το νοσοκομείο. Ακόμη, έχει προβλεφθεί ειδικός χώρος μηχανολογικού εξοπλισμού ενώ διατίθεται αυτόνομο σύστημα πυρανίχνευσης, ολοκληρωμένο δίκτυο ιατρικών αερίων, ολοκληρωμένη εγκατάσταση κλιματισμού (προδιαγραφών ΜΕΘ) και κάθε πτέρυγα κλιματίζεται αυτόνομα. Οι νέες 18 κλίνες ΜΕΘ είναι πλήρως εξοπλισμένες ενώ η περάτωση του έργου πραγματοποιήθηκε μέσα σε μόλις δύο μήνες. Τονίζεται δε πως η συγκεκριμένη πτέρυγα συνδέεται με τα υφιστάμενα δίκτυα του νοσοκομείου, υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς των κλινών σε άλλο χώρο ενώ παρέχεται τρία χρόνια εγγύηση στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.





Στο πλάισιο της επίσκεψη του στην Θεσσαονίκη ο Πρωθυπουργός μετείχε και σε σύσκεψη για νέους κάθετους άξονες της Εγνατίας Οδού.

Ειδήσεις σήμερα:

Sputnik V: Ο Πάνος Καμμένος εμβολιάστηκε στη Σερβία (εικόνες)

Επιστρεπτέα προκαταβολή 7: πότε γίνονται οι πληρωμές

Μπαρτσελόνα - Μέσι: νέο διετές συμβόλαιο;