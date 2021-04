Οικονομία

Εγνατία Οδός: νέοι κάθετοι άξονες μέσω ΣΔΙΤ

Ποιο μήνυμα έστειλε ο Πρωθυπουργός. Ποιες περιοχές θα ενώνουν οι δύο νέοι κλάδοι.

«Η Εγνατία Οδός, σύντομα θα αποκτήσει δύο νέους κάθετους άξονες, οι οποίοι θα κατασκευαστούν με τη μέθοδο ΣΔΙΤ, που τους απαλλάσσει από διόδια. Η δημοπράτηση συμπεριλαμβάνει και την υποχρέωση του αναδόχου να συντηρεί τα συγκεκριμένα έργα για 27 χρόνια», δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εκδήλωση για την αναβάθμιση των οδικών αξόνων Θεσσαλονίκη - Έδεσσα και Δράμα-Αμφίπολη από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Κυρ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «παρά την αναστάστωση που έφερε η πανδημία οι μελέτες για τον άξονα Θεσσαλονίκη - Έδεσσα είναι έτοιμες. Όπως το είχα υποσχεθεί, είμαι εδώ 18 μήνες μετά», τόνισε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «οι δρόμοι αυτοί αποκτούν ευρωπαϊκές προδιαγραφές εξυπηρετώντας χιλιάδες οδηγούς. Έχουν μεγάλη συμβολή στην απασχόληση και στις χερσαίες μεταφορές. Τα δύο αυτά έργα είναι επιλογές με πολιτικό περιεχομένο. Όταν μειώνονται οι αποστάσεις, μειώνονται και οι κοινωνικές αποστάσεις. Έτσι σπάει και η απομόνωση των συγκεκριμένων δύο περιφερειακών ενοτήτων. Αυτά τα δύο έργα δείχνουν το ενδιαφέρον της κυβέρνησης και του συγκεκριμένου Υπουργείου για την Περιφέρεια».

Τέλος, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης λέγοντας: Μπροστά μας έχουμε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, το Ελλαδα 2.0, δηλαδή την Ελλάδα των επομένων 10ετίων. Υπάρχουν όμως και προβλήματα και εκκρεμότητες, που έρχονται απο το παρελθόν. Ένας απο τους λογαριασμούς με το παρελθόν που κλείνουμε σήμερα ειναι και τα δύο συγκεκριμένα εργα. Μόλις χθες ο οίκος Standard & Poors αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας. Είχα δεσμευθεί πως θα επιστρέψω στη μεσαία ταξη αυτά που της πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβερνηση αυτή υλοποιεί αυτήν την προεκλογική της δέσμευση».

Ο Κυρ. Μητσοτάκης εκτίμησε ότι η χώρας βρίσκεται ενώπιον της έναρξης ενός «ενάρετου κύκλου ταχείας ανάπτυξης».

