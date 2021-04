Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Παγκόσμιο ρεκόρ κρουσμάτων μέσα σε μία ημέρα

Την επόμενη εβδομάδα εκτιμάται ότι τα κρούσματα θα ξεπεράσουν τα 150 εκατομμύρια, από την αρχή της πανδημίας.

Περισσότερα από 893.000 νέα κρούσματα της Covid-19 καταγράφηκαν μόνο την Παρασκευή σε όλον τον κόσμο, κυρίως λόγω της εκρηκτικής αύξησης των μολύνσεων στην Ινδία, αριθμός που αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ από την έναρξη της πανδημίας.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την καταμέτρηση που έκανε το Γαλλικό Πρακτορείο μέχρι τις 12.00 σήμερα, ώρα Ελλάδας, βασιζόμενο σε επίσημες πηγές.

Πάνω από το ένα τρίτο των μολύνσεων καταγράφηκαν στην Ινδία, η οποία ανακοίνωσε χθες 332.730 κρούσματα και σήμερα 346.786, αριθμούς πρωτοφανείς για μία και μόνη χώρα μέχρι τώρα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων που είχε ανακοινωθεί μέχρι σήμερα ήταν 819.000, στις 8 Ιανουαρίου.

Μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας ανακοινώθηκαν περισσότερα από 5,5 εκατομμύρια κρούσματα, εκ των οποίων τα 2 εκατομμύρια στην Ινδία. Η χώρα αυτή καταγράφει επίσης ρεκόρ θανάτων, με 2.624 το τελευταίο 24ωρο. Η πανδημία έχει στοιχίσει τη ζωή σερ περίπου 190.000 Ινδούς.

Οι άλλες χώρες που κατέγραψαν τις περισσότερες μολύνσεις μέσα σε μία εβδομάδα ήταν οι ΗΠΑ (490.000), η Βραζιλία (459.000) και η Τουρκία (404.000).

Την επόμενη εβδομάδα εκτιμάται ότι τα κρούσματα θα ξεπεράσουν τα 150 εκατομμύρια, από την αρχή της πανδημίας. Σύμφωνα με την καταμέτρηση του AFP, από τον Δεκέμβριο του 2019 μέχρι και σήμερα στις 12, τα κρούσματα σε όλον τον κόσμο ανέρχονταν σε 145.544.646.

