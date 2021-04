Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Μεγαλώνει η "μαύρη λίστα" των θανάτων από επιπλοκές του κορονοϊού στη χώρα μας, ενώ ασφυκτική παραμένει η πίεση στο ΕΣΥ, καθώς στα ύψη είναι και σήμερα ο αριθμός των διασωληνωμένων.

Από το σύνολο των 2.597 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 7 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 6 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Από τα 2597 νέα κρούσματα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, τα 1198 εντοπίστηκαν στην Αττική, ενώ στην Θεσσαλονίκη ανιχνεύτηκαν 350 νέα κρούσματα. Στην Λάρισα εντοπίστηκαν 70 νέα κρούσματα, στην Αχαΐα 62 και στο Ηράκλειο Κρήτης 50.

Εν τω μεταξύ, τον προβληματισμό των επιστημόνων για την ινδική μετάλλαξη του κορονοϊού, το πρώτο κρούσμα της οποίας στην Ελλάδα ανακοινώθηκε την Παρασκευή, εξέφρασε μιλώντας στον ΑΝΤ1 η Αθηνά Λινού.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση:

