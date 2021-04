Τοπικά Νέα

Ασθενής βγήκε από ασθενοφόρο και άρχισε να τρέχει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκπληκτοι οι τραυματιοφορείς είδαν τον μεσήλικα να σηκώνεται και να αρχίζει να τρέχει προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ τον μετέφεραν στο νοσοκομείο!

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι τραυματιοφορείς ενός ασθενοφόρου όταν είδαν τον άνδρα που μετέφεραν στο νοσοκομείο, να ανοίγει την πόρτα και να γίνεται "καπνός"!

Πρόκειται για ένα απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στο κέντρο του Βόλου. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε από εφημερεύον φαρμακείο της Νέας Ιωνίας, ότι ο άνδρας ένιωθε δυσφορία και ζήτησε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της πόλης.

Το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ διαβίβασε την κλήση στο ασθενοφόρο, το οποίο έφτασε στο φαρμακείο και παρέλαβε τον ασθενή. Όταν όμως το όχημα έφτασε στην οδό Ιάσονος, ο ασθενής άρχισε να φωνάζει και να χτυπά τα τζάμια του ασθενοφόρου ζητώντας να κατέβει!

Έκπληκτοι οι τραυματιοφορείς είδαν τον μεσήλικα να σηκώνεται και να αρχίζει να τρέχει προς άγνωστη κατεύθυνση!

Πηγή: thenewspaper.gr