Υπογειοποίηση καλωδίων: στο Τατόι τα πρώτα έργα (εικόνες)

Χιλιάδες χιλιόμετρα εναέριου δικτύου θα μετατραπούν σε υπόγειο δίκτυο, ώστε, μεταξύ άλλων, να αποτραπούν φυσικές καταστροφές και ζημιές, όπως στην κακοκαιρία “Μήδεια”.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, Τάσος Μάνος, επισκέφθηκαν σήμερα την περιοχή του Τατοΐου, προκειμένου να επιβλέψουν τα πρώτα έργα υπογειοποίησης του ηλεκτρικού δικτύου Μέσης Τάσης, τα οποία ξεκίνησαν στις 23 Απριλίου, σχεδόν δύο μήνες πριν από την αρχικά προγραμματισμένη έναρξή τους.

Οι εργασίες, με προϋπολογισμό 450.000 ευρώ, αφορούν στην κατάργηση εναέριου δικτύου Μέσης Τάσης, μήκους 3,4 χιλιομέτρων, και αντικατάστασής του από υπόγειο δίκτυο μήκους 4,3 χιλιομέτρων. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η οποία υπολογίζεται μέσα στον Ιούνιο, το εναέριο δίκτυο Μέσης Τάσης επί της Λεωφόρου Τατοΐου, από το ύψος της συμβολής της με την είσοδο των πρώην βασιλικών κτημάτων έως τη συμβολή της με την οδό Αγίου Αντωνίου στον Δήμο Αχαρνών, θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί από υπόγειο.

Το χρονοδιάγραμμα του έργου προβλέπει ότι οι σκαπτικές εργασίες στην περιοχή θα ολοκληρωθούν έως το τέλος Μαΐου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν εργασίες αποξήλωσης του εναέριου δικτύου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΔΕΔΔΗΕ, την τετραετία 2022-2025 θα υπογειωθούν 2.152 χιλιόμετρα εναέριου δικτύου, με τις σχετικές μελέτες αναφορικά με τις περιοχές στις οποίες θα δοθεί προτεραιότητα να έχουν ήδη ξεκινήσει.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Πιστοί στη δέσμευσή μας, βρισκόμαστε σήμερα στο Τατόι για να παρακολουθήσουμε τις εργασίες για το πρώτο έργο υπογειοποίησης εναέριων καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι ένα έργο, το οποίο καταρχήν προστατεύει τον σημαντικότερο πνεύμονα πρασίνου, που έχει η Αττική, από έναν κίνδυνο πυρκαγιάς. Και, βέβαια, βοηθάμε στο να μετατραπεί αυτό το πολύ σπουδαίο έργο για την ελληνική οικονομία, τα ανάκτορα του Τατοΐου, σε μουσείο. Και συνεχίζουμε την υπογειοποίηση των εναέριων καλωδίων σε όλη την Ελλάδα. Εδώ έχουμε 3,4 χιλ. υπογειοποίησης καλωδίων, με έναν προϋπολογισμό 450.000 ευρώ. Τα επόμενα τέσσερα χρόνια, ο ΔΕΔΔΗΕ θα επενδύσει πάνω από 1,5 δισ. ευρώ στον εκσυγχρονισμό δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μέσης και χαμηλής τάσης, και βέβαια στην υπογειοποίηση των εναέριων καλωδίων, τα οποία φυσικά όλοι ζήσαμε με τη «Μήδεια» τι μπορεί να προκαλέσουν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Από το Ταμείο Ανάκαμψης θα αξιοποιήσουμε πόρους οι οποίοι θα ξεπεράσουν τα 200 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των δικτύων. Η απρόσκοπτη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας συμβάλλει συνολικά στον μετασχηματισμό του ενεργειακού κλάδου της χώρας. Προχωράμε σε πηγές ενέργειας, οι οποίες δεν παράγουν εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και με αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε το περιβάλλον, την ατμόσφαιρα, τη βιοποικιλότητα και θωρακίζουμε τη χώρα μας απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, Τάσος Μάνος, δήλωσε: «Με αυτό το έργο επιτυγχάνουμε και προστασία του δάσους και προστασία ενάντια σε καιρικά φαινόμενα και φυσικά σημαντική βελτίωση των χρόνων συντήρησης και άρσης βλαβών. Ο ΔΕΔΔΗΕ, με προνοητικότητα, είχε ήδη από το 2020 δουλέψει στο κομμάτι των υπογειοποιήσεων των καλωδίων. Στην Ελλάδα τα υπόγεια καλώδια είναι μόλις το 11% του δικτύου, όταν στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι 50% και σε αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες κυμαίνονται σε ποσοστά 70% ή 80%. Άρα καταλαβαίνετε ότι το κενό που έχουμε να κλείσουμε είναι τεράστιο. Και το ποσό των 20 δισ. ευρώ που θα χρειάζεται με έναν πρόχειρο υπολογισμό είναι επίσης τεράστιο. Το 2021 θα έχουμε 40% αύξηση στις υπογειώσεις των καλωδίων και θα φτάσουμε στα 340 χιλιόμετρα. Για την περίοδο 2022-2025 θα κάνουμε πάνω από 2.150 χιλιόμετρα υπογειώσεις τα οποία θα χρηματοδοτηθούν στο μεγαλύτερο ποσοστό από τα 187 εκατ. ευρώ που έχουμε δεσμεύσει στο Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και σε άλλα προγράμματα ώστε να κλείνουμε το κενό με περίπου 600 χιλιόμετρα τον χρόνο. Το 30% του πλάνου αυτού θα γίνει στην Αττική που υπέφερε το προηγούμενο διάστημα και ένα 28% θα γίνει στα νησιά, στον τουριστικό πυλώνα της χώρας. Για τα έργα αυτά θα χρησιμοποιήσουμε τρία εργαλεία. Στις περιπτώσεις που μας επιτρέπει το θεσμικό πλαίσιο χρησιμοποιούμε ίδιους πόρους του ΔΕΔΔΗΕ, δευτερευόντως τις αιτήσεις για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης τις οποίες ετοιμάσαμε και εγκρίθηκαν και το πλάνο συγχρηματοδότησης 50%-50% με διάφορους δήμους ανά την Ελλάδα. Για την επιλογή των περιοχών έχει γίνει μελέτη που περιέχει 21 κριτήρια, με βάση τα οποία επιλέγονται εκείνες που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία, όπως δασικές, περιοχές με μεγάλη πληθυσμιακή πυκνότητα, οικονομική σημασία και ούτω καθεξής».

