Οικονομία

Eurolife FFH: δράση με την HOPEgenesis για την ελληνική οικογένεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βασικό σύνθημα της συνεργασίας είναι “αν θέλεις ένας τόπος να γεμίσει ζωή, πρέπει πρώτα να γεμίσει παιδιά”.

«Αν θέλεις ένας τόπος να γεμίσει ζωή, πρέπει πρώτα να γεμίσει παιδιά». Αυτός είναι ο τίτλος της νέας καμπάνιας επικοινωνίας της Eurolife FFH, η οποία εστιάζει στη δράση που υλοποιεί σε συνεργασία με τη HOPEgenesis, για τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας και ενάντια στην υπογεννητικότητα.

Η Eurolife FFH πρόσφατα ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τη HOPEgenesis μέχρι το 2023, με τη δέσμευση ότι θα υιοθετήσει δέκα απομακρυσμένες περιοχές της χώρας και θα δημιουργήσει από έναν παιδικό σταθμό σε κάθε μία. Έχοντας κάνει την αρχή από την Πάτμο, θα συνεχίσουν τη δράση τους στο Καστελλόριζο, τα Άγραφα, τους Λειψούς, το Άνω Κουφονήσι, την Τήλο, την Ανάφη, τη Νίσυρο, τη Χάλκη και την Κάσο. Υποστηρίζοντας τις οικογένειες απομακρυσμένων και ακριτικών περιοχών της Ελλάδας που θέλουν να αποκτήσουν παιδί, σκοπός τους είναι να ανατρέψουν τα ποσοστά της υπογεννητικότητας και να επαναφέρουν δομές της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας. Γιατί ο μόνος τρόπος να αποκτήσει ζωή ένας τόπος, είναι να γεμίσει με παιδιά.

Αυτή ακριβώς είναι η ιστορία που αφηγείται η νέα καμπάνια της Eurolife FFH. Ένα ήσυχο μεσημέρι, σε μια απομακρυσμένη τοποθεσία, οι κάτοικοι είναι αφοσιωμένοι στις καθημερινές τους ασχολίες. Ένα γνώριμο σκηνικό που ανασύρει μνήμες και αναμνήσεις σε κάθε άνθρωπο, έρχεται να διαταραχθεί από τη «γλυκιά φασαρία» που δημιουργεί ξαφνικά μια παρέα μικρών παιδιών. Τρέχοντας με τα ποδήλατά τους, εκπλήσσουν τους ενήλικες και προκαλούν αναστάτωση και πολλά χαμόγελα! Ένας μανάβης ρίχνει κατά λάθος τα καφάσια του, μια κυρία ξαφνιάζεται από τα παιδιά και καταβρέχει τον γείτονά της, ένας κύριος δεν προλαβαίνει να απολαύσει το παγωτό του, το οποίο καταλήγει στο δρόμο. Τα παιδιά φτάνουν στον παιδικό σταθμό, όπου συναντούν τους φίλους και τις οικογένειές τους, συνθέτοντας ένα σκηνικό που αποτελεί την ουσία της συνεργασίας μεταξύ της Eurolife FFH και της HOPEgenesis.

Για τη Eurolife FFH, αξία έχει βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων και να τους ενθαρρύνει, ώστε να καταφέρνουν τα θέλω τους. Γιατί όταν ένα θέλω έχει αξία, πρέπει να παίρνει ζωή.

Δείτε το video της καμπάνιας στο YouTube κανάλι της Eurolife FFH.