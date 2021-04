Life

Ειρήνη Κολλιδά στο “Πρωινό”: γι αυτό έφυγα οικειοθελώς από την “Φάρμα” (βίντεο)

Η Ειρήνη Κολλιδά μίλησε για τη συμμετοχή της στη "Φαρμα" και τους λόγους αποχώρησής της από αυτήν.

Για όλους και για όλα μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» η Ειρήνη Κολλιδά.

Η Ειρήνη αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο αποφάσισε να αποχωρήσει οικειοθελώς από το ριάλιτι περιπέτειας του ΑΝΤ1 «Φάρμα».

"Κάποια στιγμή δεν άντεξα άλλο, είπα θέλω να βγω. Άρχισα να σκέφτομαι ότι θέλω να φύγω από τη Φάρμα, γιατί μου έλειπε πολύ το παιδί μου. Κατέληγα να σκέφτομαι πόσο καιρό έχω περάσει χώρια από αυτό. Με τρέλαινε η ιδέα" τόνισε και πρόσθεσε:

"Θα μπορούσα να διεκδικήσω το έπαθλο, αλλά εις γνώση μου έφυγα. Σκέφτομαι με το συναίσθημα και είχα φτάσει στο τέλμα μου. Εν μέρει το ήξερα ότι θα λείψει. Δεν ένιωθα ότι θέλω παραπάνω, ξεκίνησα να μην περνάω καλά. Το σκεφτόμουν δυο εβδομάδες πριν", είπε η Ειρήνη Κολλιδά.

