“Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ” επιστρέφει στον ΑΝΤ1

Το αριστούργημα του Φράνκο Τζεφιρέλι θα απολαύσουμε στην μικρή οθόνη, οδεύοντας προς το Πάσχα

Οι σημαντικότερες θρησκευτικές παραγωγές έρχονται και φέτος το Πάσχα στον ΑΝΤ1! Το πρόγραμμα του σταθμού αλλάζει και προσαρμόζεται στο έντονο θρησκευτικό αίσθημα των ημερών, καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας.

Δύο τηλεοπτικές υπερπαραγωγές, που έχουν γράψει ιστορία, «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» και «Η Βίβλος», επιστρέφουν στην prime time ζώνη του ΑΝΤ1. Συγκεκριμένα, τη Μεγάλη Τρίτη και τη Μεγάλη Τετάρτη στις 21:00, τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή στις 21:15, και το Μεγάλο Σάββατο στις 20:00, έρχεται στις οθόνες μας το διαχρονικό τηλεοπτικό αριστούργημα «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ», που αγαπήθηκε όσο καμία άλλη σειρά στο είδος της από το τηλεοπτικό κοινό.

Από την Μεγάλη Τρίτη θα προβάλλεται η μίνι σειρά «Η Βίβλος».

Επίσης, τη Μεγάλη Εβδομάδα ο ΑΝΤ1 θα μεταδίδει τις Ακολουθίες των Παθών. Όλες οι ακολουθίες θα προβάλλονται και μέσω livestreaming στο antenna.gr.

«Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΖΑΡΕΤ»:

Θρησκευτικό δράμα, 1977

Σκηνοθεσία: Φράνκο Τζεφιρέλι

Παίζουν: Ρόμπερτ Πάουελ, Αν Μπάνκροφτ, Ολίβια Χάσεϊ, Έρνεστ Μποργκνάιν, Κλαούντια Καρντινάλε, Τζέιμς Μέισον,Τζέιμς Φαρεντίνο, Λόρενς Ολίβιε, Άντονι Κουίν, Ρόντ Στάιγκερ, Ντόναλντ Πλέζανς, Κρίστοφερ Πλάμερ, Πίτερ Ουστίνοβ, Μάικλ Γιόρκ

Η πιο μεγαλοπρεπής θρησκευτική παραγωγή στην ιστορία της τηλεόρασης, «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ», είναι ένα ογκώδες και oλoκληρωμέvo έργο, σκηvoθετημέvo με μαεστρία και απλότητα από τov κορυφαίο δημιουργό Φράvκo Τζεφιρέλι.

Ο Ιταλός σκηvoθέτης απέδωσε με ευλάβεια και θρησκευτική προσήλωση τα Πάθη του Κυρίου, αναπαριστώντας τα γεγονότα με πίστη στις Γραφές και απόλυτο σεβασμό στην ιερότητα τoυ θέματος.

Ο σπουδαίος Ιταλός σκηνοθέτης χρησιμοποίησε ένα εξαιρετικό επιτελείο ηθoπoιώv, όπως τον Σερ Λόρενς Ολίβιε, την εκφραστική Αv Μπάvκρoφτ, την πανέμορφη Ολίβια Χάσεϊ, τον Άντονι Κoυίv, τον Μάικλ Γιoρκ και, φυσικά, τον Ρόμπερτ Πάουελ στov ρόλο τoυ Ιησού.

