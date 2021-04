Οικονομία

Τσίπρας: Ενώνουμε δυνάμεις για να υπερασπιστούμε το 8ωρο

Ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ σε διαδικτυακή εκδήλωση για το "σχέδιο νόμου Μητσοτάκη - Χατζηδάκη". Τι απαντά η ΝΔ.

Σε συντονισμό της δράσης «απέναντι στην εργασιακή αντιμεταρρύθμιση που έρχεται με πρωτοβουλία της κυβέρνησης», κάλεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε διαδικτυακή εκδήλωση για το «σχέδιο νόμου Μητσοτάκη- Χατζηδάκη για την κατάργηση του 8ώρου και των συλλογικών συμβάσεων καθώς και τη θεσμοθέτηση απλήρωτων υπερωριών».

«Σήμερα σας κάλεσα για να λάβουμε θέσεις μάχης, για να ενώσουμε δυνάμεις, κανείς δεν περισσεύει, προκειμένου να υπερασπιστούμε το οχτάωρο, να υπερασπιστούμε τις συλλογικές συμβάσεις, να υπερασπιστούμε το δικαίωμα στη καταγραφή και τη πληρωμή των υπερωριών, να υπερασπιστούμε το δικαίωμα στη κανονικότητα στην εργασία, να υπερασπιστούμε τις ζωές μας», τόνισε.

Σε μια εκδήλωση όπου συμμετειχαν εκπρόσωποι εργατικών κέντρων από όλη την Ελλάδα, συνδικαλιστικών φορέων από τη ΓΣΕΕ, την ΑΔΕΔΥ, εργολαβικών εργαζομένων καθώς και εργαζόμενοι από τους κλάδους της βιομηχανίας, του τουρισμού- επισιτισμού, των μεταφορών και του Πολιτισμού, ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αποφάσισε εν μέσω «κορύφωσης του δράματος της πανδημίας, να κηρύξει τον πόλεμο στην εργασία, δηλαδή στην κοινωνική πλειοψηφία. «Και όταν κηρύσσεται πόλεμος δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να πολεμήσεις, όχι με στόχο τις λιγότερες απώλειες, αλλά με στόχο να τον κερδίσεις τον πόλεμο».

Οι ζωές «δεν μπορεί να γίνουν λάστιχο, επειδή αυτό εξυπηρετεί την αύξηση των κερδών κάποιων ελίτ», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και σημείωσε ότι «η προάσπιση της εργασίας και των εργατικών δικαιωμάτων αφορά τη ζωή τής κοινωνικής πλειοψηφίας, τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, κάθε μορφή εργασίας, και ιδιαίτερα αφορά τους νέους ανθρώπους και την προοπτική τους. Αυτούς που από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αποφασίσει να ρίξει στον Καιάδα».





ΝΔ: Ο Τσίπρας κατασκευάζει ψεύτικους εχθρούς

Σε ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας αναφέρεται «Ο κ. Τσίπρας κατασκευάζει πάλι ψεύτικους εχθρούς για να κάνει ξανά ψεύτικους πολέμους. Μιλώντας για τα εργασιακά, λέει ό,τι φαντάζεται πώς περιλαμβάνει μία μεταρρύθμιση που δεν έχει, καν, παρουσιαστεί. Μιλάει με κλισέ και συνθήματα του μακρινού παρελθόντος τη στιγμή που οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν σύγχρονα προβλήματα. Σε μια τέτοια εκδήλωση ταίριαζε γάντι η παρουσία του γνωστού “κατεβάζουμε τον διακόπτη”, Νίκου Φωτόπουλου που πήρε τον λόγο αμέσως μετά τον κ. Τσίπρα για να πει όσα επαναλαμβάνει μονότονα εδώ και δεκαετίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ με μπροστάρη τον κ. Φωτόπουλο πορεύεται στον 21ο αιώνα με συνθήματα του 19ου».

