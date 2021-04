Κοινωνία

Παλαιό Φάληρο: Αστυνομικοί περιγράφουν στον ΑΝΤ1 τον “αγώνα δρόμου” για 4χρονο ασθενή (βίντεο)

Σωτήρια ήταν η παρέμβαση αστυνομικών για ένα 4χρονο αγοράκι. Αφού του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες, τον μετέφεραν μέσα σε λιγότερο από 6 λεπτά, στο νοσοκομείο.

Ήταν 11 το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας όταν το περιπολικό της Άμεσης Δράσης έφθασε στο Νοσοκομείο Παίδων. Στο πίσω κάθισμα, ένας αστυνομικός κρατά στην αγκαλιά του έναν 4χρονο και δίπλα του, σε κατάσταση σοκ, βρίσκεται η μητέρα του αγοριού.

Το παιδί εμφάνισε σπασμούς στο σπίτι του στο Παλαιό Φάληρο και κάθε λεπτό ήταν κρίσιμο.

Οι αστυνομικοί έφτασαν πρώτοι στο σπίτι της οικογένειας του μικρού. Άρχισαν να του κάνουν μαλάξεις κι όταν άκουσαν σειρήνες, κατέβηκαν στον δρόμο, νομίζοντας πως ήταν το ΕΚΑΒ. Ήταν όμως συνάδελφοι τους και μη χάνοντας χρόνο, αποφάσισαν με τη συγκατάθεση των γονιών, να πάνε στο νοσοκομείο με περιπολικό. Ένας αγώνας δρόμου ξεκινούσε!

Ο μικρούλης χρειάστηκε να διασωληνωθεί, όμως η πορεία της υγείας του εξελίσσεται πολύ καλά.

