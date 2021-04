Ζώδια

Λίτσα Πατέρα: ο σεισμός και το μήνυμα που κράτησε ξύπνιους τους φίλους της (βίντεο)

Πως περιγράφει το προηγούμενο βράδυ, κατά το οποίο έμεινε, όπως είπε, ντυμένη όλη την νύχτα και έτοιμη να φύγει.. “τρέχοντας” από το σπίτι.

Μπορεί να ήταν μικρής έντασης, μόλις 2,4 Ρίχτερ ο σεισμός που σημειώθηκε με επίκεντρο ανοιχτά του Λαυρίου, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Μεγάλης Τρίτης προς Μεγάλη Τετάρτη, όμως έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε πολλές περιοχές στα νότια της Αττικής.

Όπως είπε η Λίτσα Πατέρα στο «Πρωινό», της τηλεφώνησε ο γιός της για να δει εάν αντιλήφθηκε τον σεισμό, δεδομένου και ότι στις προβλέψεις της είχε κάνει λόγο για απρόβλεπτα γεγονότα.

Η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό» αποκάλυψε στην εκπομπή ότι αμέσως έβγαλε τις πιτζάμες της και ντύθηκε, είπε και στους υπόλοιπους που βρίσκονταν στο σπίτι να κάνουν το ίδιο, ετοίμασε και τα σκυλιά της και κάποια πράγματα και κάθισε έτσι όπως είπε όλη τη νύχτα, περιμένοντας έναν μεγαλύτερο σεισμό. Όπως ανέφερε ήθελε να είναι έτοιμη να φύγει γρήγορα από το σπίτι, ένα γινόταν κάποιος μεγαλύτερος σεισμός, τόσο εκείνοι όσοι και οι υπόλοιποι που ζουν μαζί της και φυσικά τα αγαπημένα κατοικίδια της αστρολόγου.

Παρότρυνε κι άλλους να κάνουν το ίδιο, όπως τον Νίκο Κωνστάντη, συνεργάτη της εκπομπής «Το Πρωινό», με το μήνυμα της να γίνεται... αλυσίδα που φαίνεται ότι κράτησε ξάγρυπνα όλη την νύχτα αρκετά άτομα από το περιβάλλον της.

Η Φαίη Σκορδά είπε ότι κάποιος από την παρέα έστειλε μήνυμα και σε εκείνη, όμως δεν μπόρεσε να κρατηθεί ξύπνια, όπως άλλωστε συνέβη και στην Λίτσα Πατέρα, που είπε ότι κάποια στιγμή αποκοιμήθηκε, ντυμένη, στην καρέκλα της.

Δείτε τι είπαν η Φαίη Σκορδά και η Λίτσα Πατέρα, πριν η τελευταία κάνει προβλέψεις ζωδίων για το Πάσχα:





