Εφετείο: Το θέατρο Βράχων ανήκει σε ιδιώτες

«Βόμβα» από το Εφετείο που με την απόφασή του «παραδίδει» τον πολιτιστικό και αθλητικό χώρο σε ιδιώτες.

Τους ιδιώτες που διεκδικούν το Θέατρο Βράχων, στο Βύρωνα, με τίτλους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δικαίωσε η απόφαση του Εφετείου.

Έτσι, η έκταση των 104 στρεμμάτων που περιλαμβάνει το Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» και το Θέατρο «Άννα Συνοδινού» και την οποία χειρίζεται από το 1986 ο δήμος Βύρωνα – Δάφνης – Υμηττού και το Δημόσιο, περνά πια στους ιδιώτες.

Αν και το 2005 το Πρωτοδικείο Αθηνών είχε δικαιώσει το Δήμο, οι 17 φερόμενοι ως ιδιοκτήτες αξίωναν από το Δημόσιο την αναγνώριση των τίτλων ιδιοκτησίας τους από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η απόφαση του Εφετείου ανέτρεψε αυτήν του Πρωτοδικείου.

Στο μεταξύ, βάσει της απόφασης του 2005, στις εκτάσεις του Θεάτρου Βράχων διαμορφώθηκαν αθλητικοί χώροι όπου αθλούνται καθημερινά χιλιάδες παιδιά από τις γύρω περιοχές.

Βάσει των παραπάνω αλλά και του πολιτιστικού έργου που όλες αυτές τις δεκαετίες έχει προσφέρει το θέατρο Βράχων, ως αποδείξεις για τον κοινωφελή χαρακτήρα της χρήσης των εκτάσεων, οι δημοτικές Αρχές ετοιμάζουν προσφυγή στον Άρειο Πάγο, ώστε να ανατραπεί η απόφαση του Εφετείου και να μπει τέλος στις διεκδικήσεις των ιδιωτών.

ΣΥΡΙΖΑ: Η περιοχή του θεάτρου των Βράχων ανήκει στους δημότες του Βύρωνα

Από τη δεκαετία του 80 το Φεστιβάλ στη «Σκιά των Βράχων», που διεξάγεται στα παλιά λατομεία στον λόφο Κοπανά του Δήμου Βύρωνα, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας. Πλήθος καλλιτεχνών, συνθετών, τραγουδιστών, ηθοποιών, χορευτών, σημαντικές παραστάσεις και συναυλίες έχουν φιλοξενηθεί στο εμβληματικό χώρο των «νταμαριών», για περισσότερο από μία τριακονταετία. Πέρα από τα δύο θέατρα, «Μελίνα Μερκούρη» και «Άννα Συνοδινού», στην εν λόγω περιοχή υπάρχουν αθλητικές υποδομές, χώροι αναψυχής και πρασίνου. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις στεγάζονται πέντε ποδοσφαιρικά σωματεία, φιλοξενούνται οι καλοκαιρινές κατασκηνώσεις παιδιών του Δήμου Βύρωνα και διεξάγονται μαθητικοί αγώνες. Όλη αυτή η πολιτιστική και καλλιτεχνική δραστηριότητα κινδυνεύει να χαθεί.

Το Εφετείο Αθηνών έκανε αποδεκτή την αγωγή ιδιωτών, που διεκδικούν την περιοχή με Οθωμανικά χρυσόβουλα, ακυρώνοντας προηγούμενη απόφαση του Πρωτοδικείου που είχε δικαιώσει τους Δήμους Βύρωνα, Δάφνης-Υμηττού και το Ελληνικό Δημόσιο. Η απόφαση έχει δημιουργήσει αναστάτωση στις δημοτικές αρχές, οι οποίες καταθέτουν μαζί με το Ελληνικό Δημόσιο, αίτημα αναίρεσης στον Άρειο Πάγο, αλλά και στους κατοίκους της περιοχής οι οποίοι προχωρούν σε κινητοποιήσεις.

Το Τμήμα και οι βουλευτές του Τομέα Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, πιστεύοντας ακράδαντα ότι η τέχνη και η άθληση αποτελούν κοινωνικά δικαιώματα, στέκονται αλληλέγγυοι στις διεκδικήσεις των πολιτών και ζητούν από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση, ώστε να αποδοθεί οριστικά ο λόφος Κοπανά στους δημότες του, όπως επιβάλλει η ιστορία και η πραγματικότητα του λόφου. ?

