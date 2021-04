Life

Κουτσαβάκης στο “Πρωινό”: θα κάτσω όσο “με παίρνει” (βίντεο)

Τι λέει ο νεαρός μουσικός και τραγουδιστής, που έγινε γνωστός από το κορονοπάρτι στην Θεσσαλονίκη, για την νέα συνεργασία του με τον Λάκη Λαζόπουλο.

Αποκλειστικά στο «Πρωινό» μίλησε ο Κωνσταντίνος Παπαϊώαννου (Κουτσαβάκης), γνωστός για το «ρε ματζόρε» του μετά το κορονοπάρτι στην Θεσσαλονίκη και το πρόστιμο που κλήθηκε να πληρώσει.

Όπως είπε, «ασχολήθηκα με το ρεμπέτικο διότι θίγει πολλά θέματα εκτός του ερωτικού. Μιλάει και για ναρκωτικά, όπως κάνει τώρα η τραπ, η οποία όμως το κάνει με πιο χυδαίο τρόπο».

Αναφερόμενος στις συνεργασίες του είπε «θα κάτσω στην δημοσιότητα όσο «με παίρνει», αλλά και ότι «Θα πάω όπου με καλέσουν».

Μάλιστα αποκάλυψε ότι ξεκινά συνεργασία με τον Λάκη Λαζόπουλο, διότι «αισθάνθηκαν ότι υπάρχει μια δυνατή προσωπικότητα, με την οποία θα κάνουμε παραστάσεις που θα έχουν μέσα θέατρο, μουσική, φιλοσοφία, επαφή με τον κόσμο»

