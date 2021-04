Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας, Χαρδαλιάς, Παπαευαγγέλου για κορονοϊό και μέτρα

Η ενημέρωση στο Υπουργείο Υγείας για την πορεία της πανδημίας και τα μέτρα.

Την Μεγάλη Τετάρτη πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών στο Υπουργείο Υγείας, από τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια.

Στην ενημέρωση συμμετείχαν ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου και ο Επίκουρος Καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης.

Από σήμερα θα ανοίξει η πλατφόρμα εμβολιασμών για την ηλικιακή ομάδα 40-44 και το Μεγάλο Σάββατο για την την ηλικιακή ομάδα 45-49, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε ότι από αύριο το πρωί 29 Μαΐου, επιτρέπονται οι διαδημοτικές μετακινήσεις εντός της περιφερειακής ενότητας καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

