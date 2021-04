Πολιτική

Κυπριακό: ολοκληρώνεται σήμερα η Άτυπη Πενταμερής

Οι εργασίες της θα ολοκληρωθούν με την Ολομέλεια, στην οποία συμμετέχουν οι Ελληνοκύπριοι, οι Τουρκοκύπριοι και οι 3 εγγυήτριες δυνάμεις.

Με την Ολομέλεια των εμπλεκομένων μερών της Άτυπης Πενταμερούς για το Κυπριακό ολοκληρώνεται σήμερα Πέμπτη (28/04) εκτός απροόπτου η Διάσκεψη για το Κυπριακό που διεξάγεται στη Γενεύη.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί (ώρα Γενεύης, 11 ώρα Κύπρου), με Ελληνοκυπρίους, Τουρκοκύπριους και τις 3 εγγυήτριες Δυνάμεις Ελλάδας, Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου να καταθέτουν τις θέσεις τους σε μια κοινή συνάντηση.

Αν και ο προγραμματισμός προέβλεπε διμερή συνάντηση με τον Ε. Τατάρ και ακολούθως με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και κατόπιν τριμερείς διαβουλεύσεις ανάμεσα στον ΓΓ των ΗΕ, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας και μετά συνάντηση της ολομέλειας των μερών με συμμετοχή 1 συν 5, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης ανέφερε στις δηλώσεις του το βράδυ της Τετάρτης ότι οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν το πρωί της Πέμπτης σε νέα σύνοδο της Ολομέλειας.

