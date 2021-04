Κόσμος

Κορονοϊός - Ινδία: Νέα τραγικό ρεκόρ σε θανάτους και κρούσματα

“Θερίζει” καθημερινά χιλιάδες ζωές ο κορονοϊός στην Ινδία. Προμήθειες αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων στέλνουν οι ΗΠΑ.

Νέο παγκόσμιο ρεκόρ εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του SARS-CoV-2, που ανήλθαν σε 379.257, κατέγραψε τις περασμένες 24 ώρες η Ινδία, όπου το σύνολο των μολύνσεων από τον νέο κορονοϊό έφθασε στα 18,38 εκατομμύρια ανθρώπους, σύμφωνα με τα δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα το ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας.

Το ίδιο διάστημα σημειώθηκε νέο εθνικό ρεκόρ 3.645 θανάτων εξαιτίας της COVID-19, με τον απολογισμό της πανδημίας να φθάνει τους 204.832 νεκρούς μέχρι σήμερα.

Η υγειονομική κρίση δεν παύει να επιδεινώνεται στο κράτος της Ασίας, όπου έχουν διαγνωστεί πάνω από έξι εκατομμύρια μολύνσεις μόνο μέσα στον Απρίλιο.

ΗΠΑ: Προμήθειες αξίας 100 εκατ. δολαρίων στην Ινδία

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ στέλνει προμήθειες αξίας 100 και πλέον εκατομμυρίων δολαρίων στην Ινδία για να τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει την τρομακτική έξαρση της πανδημίας του νέου κορονοϊού, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Λευκός Οίκος.

Το υλικό αυτό, που θα αρχίσει να φθάνει στη χώρα της Ασίας σήμερα και θα συνεχίσει να μεταφέρεται μέχρι την επόμενη εβδομάδα, συμπεριλαμβάνει κάπου 1.000 φορητές φιάλες οξυγόνου, 15 εκατομμύρια μάσκες N95 και 1 εκατομμύριο γρήγορα διαγνωστικά τεστ, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της αμερικανικής προεδρίας.

Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ θα στείλουν στην Ινδία συστατικά για την παραγωγή του εμβολίου της AstraZeneca για την COVID-19 που έχουν στη διάθεσή τους, κάτι που θα επιτρέψει στην ασιατική χώρα να προχωρήσει στην παραγωγή 20 και πλέον εκατομμυρίων δόσεων επιπλέον, πάντα κατά τον Λευκό Οίκο.

«Όπως ακριβώς η Ινδία είχε στείλει βοήθεια στις ΗΠΑ όταν τα νοσοκομεία μας πιέζονταν στην αρχή της πανδημίας, οι ΗΠΑ είναι αποφασισμένες να βοηθήσουν την Ινδία τώρα που το έχει ανάγκη», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού στην Ινδία ξεπέρασε το όριο των 200.000 νεκρών χθες Τετάρτη. Η γιγαντιαία χώρα της Ασίας είναι αντιμέτωπη με τρομακτικές ελλείψεις κλινών σε νοσοκομεία, οξυγόνου για να σωθεί η ζωή διασωληνωμένων ασθενών, φαρμάκων, ιατρικού υλικού. Επίσης χθες, το Νέο Δελχί ανακοίνωσε νέο παγκόσμιο ρεκόρ 360.960 εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του SARS-CoV-2, με το σύνολο να φθάνει τα 18 εκατομμύρια.

