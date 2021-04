Life

Ρις Γουίδερσπουν: Τα μέσα με αντιμετώπισαν ως καλό κορίτσι ενώ την Britney ως κακό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα διαφορετικά επαγγέλματα των δυο κυριών αλλά και οι ομοιότητές τους.

Η Reese Witherspoon σε συνέντευξη στο περιοδικό Time μίλησε για τον ευνοϊκό τρόπο που την αντιμετώπισαν τα μέσα ενημέρωσης στην αρχή της καριέρας της, σε αντίθεση με την Britney Spears.

Παρόλο που δούλεψαν σε διαφορετικά επαγγέλματα, η ηθοποιός Reese Witherspoon, 45 ετών, και η τραγουδίστρια Britney Spears, 39 ετών, είχαν κάποιες ομοιότητες. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο τα μέσα ενημέρωσης αντιμετώπιζαν τις δύο γυναίκες στα νεότερά τους χρόνια ήταν εντελώς αντίθετος. Η Reese εξηγεί πώς θεωρήθηκε το «καλό» κορίτσι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ η Britney ως η «κακή», δήλωσε σε συνέντευξη η Reese στο περιοδικό Time.

“Τι θα συμβεί αν τα ΜΜΕ είχαν αποφασίσει ότι ήμουν κάτι άλλο; Θα ήμουν σε μια εντελώς διαφορετική θέση”, λέει για την άνοδό της από μια φημισμένη έφηβη ηθοποιός σε μια σταρ. “Θέλω να πω ότι είναι οι αποφάσεις μου ή οι επιλογές σταδιοδρομίας που έκανα, αλλά ένιωθα πολύ αυθαίρετα. Και κρίμα, για το πόσο σκληρά αντιμετώπισαν τα ΜΜΕ την Britney, ενώ σε μένα έδειχναν μεγαλύτερη εκτίμηση”.

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr