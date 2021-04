Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: σε ποιους πιστώθηκε την Μεγάλη Πέμπτη

Καταβολές και σε δικαιούχους από προηγούμενο κύκλο, αλλά και σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, «Πιστώνονται σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς:

71.319 δικαιούχων του 7ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ποσό συνολικού ύψους 331,4 εκατ. ευρώ. Προηγήθηκε χθες η καταβολή 395 εκατ. ευρώ σε 190.624, πρώτους, δικαιούχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 7.

Έτσι, μέσα σε μόλις δύο ημέρες, έλαβε τη χρηματοδότηση η συντριπτική πλειοψηφία των δικαιούχων που έχουν υποβάλει, μέχρι στιγμής, αίτηση χορήγησης. Ειδικότερα, ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων που έχουν λάβει την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7 ανέρχεται σε 261.943, στους οποίους έχει καταβληθεί άμεση ενίσχυση ύψους 726,4 εκατ. ευρώ.

188 δικαιούχων του 5ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, για τους οποίους εκκρεμούσε η ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων, ποσό συνολικού ύψους 1,8 εκατ. ευρώ. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων που έχουν στηριχθεί από την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 ανέρχεται σε 360.575, στους οποίους έχει καταβληθεί άμεση ενίσχυση ύψους 1,27 δισ. ευρώ».

Ακόμη, όπως αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών, «πιστώνονται σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς 5.238 ιδιοκτητών ακινήτων ποσό συνολικού ύψους 10,2 εκατ. ευρώ, με το οποίο το Κράτος καλύπτει έως και το 80% της μείωσης του μισθώματος για το Α΄ τρίμηνο του 2021.





Έτσι, για τα μειωμένα μισθώματα της περιόδου Μαρτίου 2020 – Μαρτίου 2021 έχουν πραγματοποιηθεί συμψηφισμοί με φόρους και καταβολές χρημάτων συνολικού ύψους άνω των 395 εκατ. Ευρώ».