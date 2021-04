Κοινωνία

Πατήσια: Μαχαίρωσε τον αδερφό του πριν επιτεθεί σε αστυνομικό

Σε κατάσταση αμόκ ο άνδρας μαχαίρωσε αστυνομικό της ομάδας ΔΙΑΣ αφού τραυμάτισε σοβαρά τον αδελφό του.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στην Αστυνομία, ύστερα από πληροφορίες για αιματηρό επεισόδιο σε διαμέρισμα στα Πατήσια. Ένας άνδρας μετά από έντονο τσακωμό με τον αδελφό του, τον μαχαίρωσε και επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ, ένας εκ των οποίων δέχθηκε επίθεση από τον δράστη. Συγκεκριμένα, όταν ο αστυνομικός τον πλησίασε για να διαπιστώσει ποια είναι η κατάστασή του, ο άνδρας του επιτέθηκε με το μαχαίρι που τραυμάτισε και τον αδελφό του.

Ευτυχώς το μαχαίρι καρφώθηκε στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του άνδρα της ομάδας ΔΙΑΣ, ο οποίος σώθηκε από θαύμα.

Οι αστυνομικοί αφού ηρέμησαν τον δράστη στη συνέχεια τον οδήγησαν στο νοσοκομείο, όπου και παραμένει εκεί καθώς υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

