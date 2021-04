Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Σε Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο την Κυριακή του Πάσχα

Στον Άγιο Ευστράτιο θα καταθέσει στεφάνι στο μνημείο του υποσμηναγού Νικόλαου Σιαλμά.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα παρακολουθήσει την Ακολουθία του Επιταφίου στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στον Πειραιά, ενώ αύριο Μεγάλο Σάββατο, θα παρακολουθήσει τη Λειτουργία της Αναστάσεως στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών.

Την Κυριακή του Πάσχα θα μεταβεί στη Λήμνο, όπου θα επισκεφθεί την 130η Σμηναρχία Μάχης.

Στη συνέχεια θα επισκεφθεί τον Άγιο Ευστράτιο, όπου αφού καταθέσει στεφάνι στο μνημείο του υποσμηναγού Νικόλαου Σιαλμά, θα μεταβεί στον οικισμό του νησιού για να συναντηθεί με τη δήμαρχο και τους κατοίκους.

