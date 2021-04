Αθλητικά

Μουρίνιο: πιάνει δουλειά, αλλά όχι ως προπονητής!

Ο Πορτογάλος μπορεί να αποζημιώθηκε με 17 εκ. ευρώ από την Τότεναμ που τον απέλυσε, αλλά δεν θα κάτσει…. να τρώει από τα έτοιμα.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο βγήκε νέα δουλειά μετά την απόλυσή του από την Τότεναμ, στις 19 Απριλίου.

Θα είναι αρθρογράφος της εφημερίδας «The Sun» κατά το Euro 2020, όπως ανακοίνωσε η βρετανική εφημερίδα.

Ο 58χρονος Πορτογάλος προπονητής θα γράφει καθημερινά ένα άρθρο για όλα όσα σχετίζονται με το τουρνουά, που θα διεξαχθεί σε ένδεκα πόλεις από τις 11 Ιουνίου έως τις 11 Ιουλίου.

Να σημειωθεί ότι ο Ζοσέ Μουρίνιο, έλαβε αποζημίωση 17 εκατομμυρίων ευρώ από την Τότεναμ.

